За первые четыре месяца 2024 года бюджет Пермского края ушел в дефицит

Налоговые и неналоговые поступления в региональный бюджет края сложились в более 60,549 млрд рублей, план по которым выполнен на 81,9%. Доходы от налога на прибыль организаций и НДФЛ составили 38,282 млрд рублей, от налога на имущество — 5,843 млрд рублей, от налога на совокупный доход — 3,697 млрд рублей.