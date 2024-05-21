За первые четыре месяца 2024 года бюджет Пермского края ушел в дефицит

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
По итогам первых четырех месяцев 2024 года бюджет Пермского края сложился с дефицитом более 4,87 млрд рублей. При том, что первом квартале был зафиксирован профицит регионального бюджета в размере 5,6 млрд рублей. На информацию на сайте Минфина Прикамья обратил внимание «Ъ-Прикамье».
Доходы в консолидированный бюджет края по состоянию на 1 апреля 2024 года составили свыше 72,914 млрд рублей, составив 84,3% от плана. Расходы казны составили более 77,785 млрд рублей — 101,5% к плану.
Налоговые и неналоговые поступления в региональный бюджет края сложились в более 60,549 млрд рублей, план по которым выполнен на 81,9%. Доходы от налога на прибыль организаций и НДФЛ составили 38,282 млрд рублей, от налога на имущество — 5,843 млрд рублей, от налога на совокупный доход — 3,697 млрд рублей.
Более 12 млрд рублей бюджет Пермского края получил за счет безвозмездных поступлений (98,2%) и и почти 10 млрд рублей безвозмездных поступлений из других бюджетов.