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За первые четыре месяца 2024 года бюджет Пермского края ушел в дефицит

За первые четыре месяца 2024 года бюджет Пермского края ушел в дефицит

21 мая 2024, 10:27
Фото: 1MI
При этом, по итогам первого квартала краевой бюджет сложился с профицитом.
Сюжет
Налоги

По итогам первых четырех месяцев 2024 года бюджет Пермского края сложился с дефицитом более 4,87 млрд рублей. При том, что первом квартале был зафиксирован профицит регионального бюджета в размере 5,6 млрд рублей. На информацию на сайте Минфина Прикамья обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Доходы в консолидированный бюджет края по состоянию на 1 апреля 2024 года составили свыше 72,914 млрд рублей, составив 84,3% от плана. Расходы казны составили более 77,785 млрд рублей — 101,5% к плану.

Налоговые и неналоговые поступления в региональный бюджет края сложились в более 60,549 млрд рублей, план по которым выполнен на 81,9%. Доходы от налога на прибыль организаций и НДФЛ составили 38,282 млрд рублей, от налога на имущество — 5,843 млрд рублей, от налога на совокупный доход — 3,697 млрд рублей.

Более 12 млрд рублей бюджет Пермского края получил за счет безвозмездных поступлений (98,2%) и и почти 10 млрд рублей безвозмездных поступлений из других бюджетов.

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