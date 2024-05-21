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Андрей Колмаков на коллаже справа.

Завтра в Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

21 мая 2024, 10:21
Фото: vk.com/nytvago; vk.com/kishertadm
Андрей Колмаков на коллаже справа.

В Прикамье простятся с погибшими на СВО Виктором Галаниным и Андреем Колмаковым

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года.

В Прикамье простятся с двумя участниками СВО, погибшими во время боевых действий. Как рассказали в пресс-службе администрации Нытвенского городского округа, Виктор Галанин имел звание младшего сержанта и служил командиром штурмового отделения. Он погиб 17 апреля текущего года.

Прощание с Галаниным состоится 22 мая в 10:00 во Дворце культуры и спорта (поселок Уральский, ул. Набережная, 23), гражданская панихида — в 11:00.

Кроме того, в пресс-службе администрации Кишертского муниципального округа сообщают о гибели Андрея Колмакова. Подробностей о нем не сообщается. Известно, что прощание и церемония отпевания состоятся 22 мая в 12:00 в здании Посадского дома досуга (село Посад, ул. Советская, 16).

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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