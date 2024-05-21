Завтра в Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

Кроме того, в пресс-службе администрации Кишертского муниципального округа сообщают о гибели Андрея Колмакова. Подробностей о нем не сообщается. Известно, что прощание и церемония отпевания состоятся 22 мая в 12:00 в здании Посадского дома досуга (село Посад, ул. Советская, 16).