Завтра в Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Прикамье простятся с двумя участниками СВО, погибшими во время боевых действий. Как рассказали в пресс-службе администрации Нытвенского городского округа, Виктор Галанин имел звание младшего сержанта и служил командиром штурмового отделения. Он погиб 17 апреля текущего года.
Прощание с Галаниным состоится 22 мая в 10:00 во Дворце культуры и спорта (поселок Уральский, ул. Набережная, 23), гражданская панихида — в 11:00.
Кроме того, в пресс-службе администрации Кишертского муниципального округа сообщают о гибели Андрея Колмакова. Подробностей о нем не сообщается. Известно, что прощание и церемония отпевания состоятся 22 мая в 12:00 в здании Посадского дома досуга (село Посад, ул. Советская, 16).