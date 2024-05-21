Житель Куеды задержан за совершенные им за пять месяцев 14 преступлений

Преступления куединец совершал с августа по декабрь 2023 года на территории Куединского городского округа. Так, в августе мужчина растратил вверенное имущество. Заявитель передал ему свой автомобиль ВАЗ-21140 для проведения ремонтных работ. Но у подозреваемого появился другой план. Он разместил объявление в социальной сети о продаже машины. Эту информацию увидел гражданин, которому обвиняемый задолжал наличные, и потребовал вернуть деньги. Злоумышленник решил отдать чужое транспортное средство в счет оплаты долга. Таким образом потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 82 тыс. рублей.