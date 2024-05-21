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Житель Куеды задержан за совершенные им за пять месяцев 14 преступлений

Житель Куеды задержан за совершенные им за пять месяцев 14 преступлений

21 мая 2024, 05:36
Фото: 1MI
На счету 35-летнего куединца кражи, угоны, разбой, угроза убийством и незаконная рубка леса.

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего жителя Куединского городского округа. Мужчина обвиняется в совершении 14 преступлений, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчину обвиняют в четырех кражах с причинением значительного ущерба, двух кражах с незаконным проникновением в помещение, трех угонах, краже с банковского счета, растрате, разбойном нападении, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, незаконной рубке лесных насаждений и угрозе убийством.

Преступления куединец совершал с августа по декабрь 2023 года на территории Куединского городского округа. Так, в августе мужчина растратил вверенное имущество. Заявитель передал ему свой автомобиль ВАЗ-21140 для проведения ремонтных работ. Но у подозреваемого появился другой план. Он разместил объявление в социальной сети о продаже машины. Эту информацию увидел гражданин, которому обвиняемый задолжал наличные, и потребовал вернуть деньги. Злоумышленник решил отдать чужое транспортное средство в счет оплаты долга. Таким образом потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 82 тыс. рублей.

В сентябре мужчина проник на зерновой склад и совершил кражу на сумму 34 тыс. рублей. С похищенным имуществом он скрался с места происшествия. Также гражданин украл строительные инструменты у собственного соседа. Убедившись, что односельчанин отсутствует дома, фигурант проник в его гараж и похитил циркулярную пилу и болгарку, причинив потерпевшему материальный ущерб в сумме свыше 10 тыс. рублей.

В октябре при обходе территории сотрудники Куединского лесничества выявили факт незаконной рубки трех берез и одной ели в охранной зоне села Большая Уса. Стволы двух лиственных деревьев лежали рядом с пнями и елью. Лесному фонду Российской Федерации в лице Куединского лесничества был причинен ущерб в размере более 47 тыс. рублей.

В ноябре в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от жителя одного из сел о том, что ему нанесли побои, угрожали убийством, приставляя нож к горлу, и похитили имущество. Когда злоумышленник на мгновение отвлекся, потерпевший убежал и сразу обратился к участковому уполномоченному. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворовые обходы, опросили возможных очевидцев произошедшего и по горячим следам установили личность подозреваемого.

В декабре он украл деньги с чужого счета. Фигурант нашел портмоне с наличными и банковскими картами и присвоил их себе, в последующем оплатив ими в торговых точках покупки, причинив материальный ущерб — свыше 4 тыс. рублей.

В ходе дальнейшей работы следователи выявили причастность мужчины к совершению еще восьми преступлений. Общий ущерб составил около 300 тыс. рублей. Больше половины этой суммы возмещено потерпевшим.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. В отношении него избрана была мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейскими собрана достаточная доказательная база по всем эпизодам противоправной деятельности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Суд#Криминал#Куеда
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