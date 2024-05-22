Администрация Перми взяла на содержание часть территории в «Саду соловьев»

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Администрация Перми взяла на баланс часть территории в «Саду соловьев» с целью дальнейшего содержания и ухода участка в долине реки Уинки. Кроме того, на территории сада планируется проводить эколого-просветительские мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.
МКУ «Горзеленстрой» сформировало несколько земельных участков в долине реки Уинки, находящихся в Саду соловьев, и заключило договоры безвозмездного пользования территорией с департаментом земельных отношений.
На данный момент в Перми реализуется экопроект «Зелёное кольцо», в рамках которого проводятся работы по благоустройству долины рек Егошиха и Данилиха. Целью проекта является — сохранение и бережное содержание природного наследия водно-зелёного каркаса города, а также развитие эколого-просветительской и рекреационной инфраструктуры.