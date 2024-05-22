Администрация Перми взяла на содержание часть территории в «Саду соловьев»

Администрация Перми взяла на баланс часть территории в «Саду соловьев» с целью дальнейшего содержания и ухода участка в долине реки Уинки. Кроме того, на территории сада планируется проводить эколого-просветительские мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.