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Администрация Перми взяла на содержание часть территории в «Саду соловьев»

Администрация Перми взяла на содержание часть территории в «Саду соловьев»

22 мая 2024, 11:01
Фото: Группа ВК «Сад Соловьев у речки Уинки»
На участке планируется проведение эколого-просветительских мероприятий.

Администрация Перми взяла на баланс часть территории в «Саду соловьев» с целью дальнейшего содержания и ухода участка в долине реки Уинки. Кроме того, на территории сада планируется проводить эколого-просветительские мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.

МКУ «Горзеленстрой» сформировало несколько земельных участков в долине реки Уинки, находящихся в Саду соловьев, и заключило договоры безвозмездного пользования территорией с департаментом земельных отношений.

На данный момент в Перми реализуется экопроект «Зелёное кольцо», в рамках которого проводятся работы по благоустройству долины рек Егошиха и Данилиха. Целью проекта является — сохранение и бережное содержание природного наследия водно-зелёного каркаса города, а также развитие эколого-просветительской и рекреационной инфраструктуры.

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#Благоустройство#Сад соловьев#Администрация Перми#Департамент земельных отношений#Эколого-просветительские мероприятия#Река Уинка#МКУ Горзеленстрой#Экопроект Зелёное кольцо#Долина реки Егошиха#Долина реки Данилиха#Сохранение природного наследия#Развитие инфраструктуры
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