Александр Исаевич доложил Мишустину о финансовой поддержке МСП

РИА Новости сообщает, что глава КМСП Александр Исаевич рассказал о внедрении механизма «зонтичных» поручительств по поручению президента России, чтобы больше предпринимателей смогли получить доступ к цивилизованному банковскому финансированию. Корпорация МСП взяла на себя значительный риск, ответственность за представителей малого и среднего предпринимательства, чтобы они могли получить более 50 тыс. кредитов на сумму полтриллиона рублей. Исаевич отметил, что каждый третий предприниматель из сферы МСП не смог бы получить финансирование и был бы вынужден обращаться за потребительским кредитом с высокими ставками.