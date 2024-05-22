Александр Исаевич доложил Мишустину о финансовой поддержке МСП

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Под них бизнесу было предоставлено свыше 50 тысяч кредитов.
РИА Новости сообщает, что глава КМСП Александр Исаевич рассказал о внедрении механизма «зонтичных» поручительств по поручению президента России, чтобы больше предпринимателей смогли получить доступ к цивилизованному банковскому финансированию. Корпорация МСП взяла на себя значительный риск, ответственность за представителей малого и среднего предпринимательства, чтобы они могли получить более 50 тыс. кредитов на сумму полтриллиона рублей. Исаевич отметил, что каждый третий предприниматель из сферы МСП не смог бы получить финансирование и был бы вынужден обращаться за потребительским кредитом с высокими ставками.
Также Александр Исаевич подчеркнул, что государственная поддержка способствует развитию рынка кредитования. В некоторых ключевых отраслях, способствующих созданию рабочих мест и развитию промышленности, государственной поддержкой обеспечен каждый третий рубль. Так, например, в прошлом году МСП, работающие в отрасли обрабатывающей промышленности, привлекли свыше 530 миллиардов рублей, высокотехнологичные предприятия — свыше 170 миллиардов рублей, гостиничный бизнес — 25 миллиардов рублей.
Глава Правительства России Михаил Мишустин отметил, что разработку удобных финансовых инструментов необходимо продолжать. По его словам, важно, чтобы малые компании развивались, повышали свою эффективность и могли бы быстрее приспособиться к текущим условиям, когда на Россию оказывается беспрецедентное санкционное давление, а также по возможности могли бы занять ниши, которые освобождаются после ухода иностранных брендов. Он подчеркнул, что в условиях конкуренции было бы хорошо, чтобы росли более успешные и имеющие соответствующие инструменты.