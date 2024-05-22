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Александр Исаевич доложил Мишустину о финансовой поддержке МСП

Александр Исаевич доложил Мишустину о финансовой поддержке МСП

22 мая 2024, 11:30
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
На встрече с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что малые и средние предприятия привлекли под «зонтичные» поручительства КМСП заемные средства в размере более полутриллиона рублей.

Под них бизнесу было предоставлено свыше 50 тысяч кредитов.

РИА Новости сообщает, что глава КМСП Александр Исаевич рассказал о внедрении механизма «зонтичных» поручительств по поручению президента России, чтобы больше предпринимателей смогли получить доступ к цивилизованному банковскому финансированию. Корпорация МСП взяла на себя значительный риск, ответственность за представителей малого и среднего предпринимательства, чтобы они могли получить более 50 тыс. кредитов на сумму полтриллиона рублей. Исаевич отметил, что каждый третий предприниматель из сферы МСП не смог бы получить финансирование и был бы вынужден обращаться за потребительским кредитом с высокими ставками.

Также Александр Исаевич подчеркнул, что государственная поддержка способствует развитию рынка кредитования. В некоторых ключевых отраслях, способствующих созданию рабочих мест и развитию промышленности, государственной поддержкой обеспечен каждый третий рубль. Так, например, в прошлом году МСП, работающие в отрасли обрабатывающей промышленности, привлекли свыше 530 миллиардов рублей, высокотехнологичные предприятия — свыше 170 миллиардов рублей, гостиничный бизнес — 25 миллиардов рублей.

Глава Правительства России Михаил Мишустин отметил, что разработку удобных финансовых инструментов необходимо продолжать. По его словам, важно, чтобы малые компании развивались, повышали свою эффективность и могли бы быстрее приспособиться к текущим условиям, когда на Россию оказывается беспрецедентное санкционное давление, а также по возможности могли бы занять ниши, которые освобождаются после ухода иностранных брендов. Он подчеркнул, что в условиях конкуренции было бы хорошо, чтобы росли более успешные и имеющие соответствующие инструменты.

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