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Четыре пермяка стали победителями программы «Лига экскурсоводов»

Четыре пермяка стали победителями программы «Лига экскурсоводов»

22 мая 2024, 15:16
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Они дошли до финала в числе 210 участников.

На Международной выставке-форуме «Россия» завершился финал масштабной конкурсной программы «Лига Экскурсоводов». Среди победителей — жители Пермского края Ольга Михеева, Татьяна Евсеева, Андрей Романов и Арина Михеева, сообщают в правительстве Прикамья.

Всего в финале за звание лучших в семи номинациях сразились 210 представителей из 59 регионов РФ.

Победители «Лиги Экскурсоводов» были определены по итогам кейс-чемпионата. Экспертная комиссия оценивала конкурсантов по пяти критериям (компетенциям): коммуникация, клиентоориентированность, инициативность, организованность и стресс-менеджмент. Важной частью финала стала просветительская программа с участием экспертов из туристической индустрии и смежных направлений.

Ольга Михеева вошла в десятку лидеров в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность», Татьяна Евсеева вошла в число лучших в номинации «Экскурсия без границ», Андрей Романов и Арина Михеева вошли в десятку талантливых ребят из восьми регионов страны в номинации «Юный экскурсовод».

Программа «Лиги Экскурсоводов» стартовала в декабре 2023 года и состояла из трех этапов: квалификационного, регионального и финального. Всего для участия в конкурсе подали заявки более 6,8 тыс. юных и взрослых экскурсоводов со всей страны.

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#Общество#Конкурс
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