Четыре пермяка стали победителями программы «Лига экскурсоводов»

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
На Международной выставке-форуме «Россия» завершился финал масштабной конкурсной программы «Лига Экскурсоводов». Среди победителей — жители Пермского края Ольга Михеева, Татьяна Евсеева, Андрей Романов и Арина Михеева, сообщают в правительстве Прикамья.
Всего в финале за звание лучших в семи номинациях сразились 210 представителей из 59 регионов РФ.
Победители «Лиги Экскурсоводов» были определены по итогам кейс-чемпионата. Экспертная комиссия оценивала конкурсантов по пяти критериям (компетенциям): коммуникация, клиентоориентированность, инициативность, организованность и стресс-менеджмент. Важной частью финала стала просветительская программа с участием экспертов из туристической индустрии и смежных направлений.
Ольга Михеева вошла в десятку лидеров в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность», Татьяна Евсеева вошла в число лучших в номинации «Экскурсия без границ», Андрей Романов и Арина Михеева вошли в десятку талантливых ребят из восьми регионов страны в номинации «Юный экскурсовод».
Программа «Лиги Экскурсоводов» стартовала в декабре 2023 года и состояла из трех этапов: квалификационного, регионального и финального. Всего для участия в конкурсе подали заявки более 6,8 тыс. юных и взрослых экскурсоводов со всей страны.