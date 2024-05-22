Четыре пермяка стали победителями программы «Лига экскурсоводов»

Программа «Лиги Экскурсоводов» стартовала в декабре 2023 года и состояла из трех этапов: квалификационного, регионального и финального. Всего для участия в конкурсе подали заявки более 6,8 тыс. юных и взрослых экскурсоводов со всей страны.