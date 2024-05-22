Депутата гордумы Плотникова хотят сделать почетным гражданином Перми

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова наградят за вклад в развитие спорта и физической культуры в городе. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на начальника управления муниципальной службы и кадров администрации Галину Полунину.
«Владимир Плотников известен как активный предприниматель и благотворитель. Он является спонсором и организатором значимых спортивных мероприятий, в том числе для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала Полунина. Помимо этого, она добавила, что Плотников оказывает помощь участникам спецоперации и жителям ЛДНР из личных средств.
Комитет по самоуправлению и регламенту городской думы Перми также поддержал проект решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Перми» Александру Алымову, пишет «Ъ-Прикамье». Ранее сообщалось, что кандидатуры основателя и руководителя спортивных школ каратэ Киокушин в Пермском крае Александра Алымова и депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова были рекомендованы спортивной общественностью Прикамья.