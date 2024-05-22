Депутата гордумы Плотникова хотят сделать почетным гражданином Перми

«Владимир Плотников известен как активный предприниматель и благотворитель. Он является спонсором и организатором значимых спортивных мероприятий, в том числе для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала Полунина. Помимо этого, она добавила, что Плотников оказывает помощь участникам спецоперации и жителям ЛДНР из личных средств.