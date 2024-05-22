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В Прикамье из-за пожара без жилья остались 20 человек

Есть погибший. В Прикамье из-за пожара без крыши над головой остались 20 человек

22 мая 2024, 12:43
Фото: 1MI

В Прикамье из-за пожара без жилья остались 20 человек

По факту пожара проводится проверка.

В результате пожара в Краснокамском городском округе без жилья остались 20 человек, среди которых есть дети. Возгорание многоквартирного дома в муниципалитете произошло вчера, 21 мая. Об этом сообщило издание «Краснокамская звезда».

Как указывает источник, одна часть жителей квартир сгоревшего дома временно расселят в гостинице «Кама», другая — поселится у родственников. По предварительным данным, пожар начался на втором этаже в одной из квартир. После этого возгорание распространилось на чердачные покрытия здания.

«Предварительно пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём. Погибла женщина 1966 года рождения. Пострадал мужчина 1967 года рождения. Его отвезли в больницу», — сообщила «Краснокамская звезда» во ВКонтакте.

Как сообщило МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы 21 мая в 19:11. На место происшествия прибыли девять единиц пожарной техники и 33 человека личного состава. Выяснилось, что горение жилого дома действительно началось в квартире на втором этаже. До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались из горящего здания 16 жильцов, в числе которых трое детей. При этом трое жителей были спасены очевидцами.

В ходе пожара есть один пострадавший и один травмированный. Возгорание было ликвидировано в 19:28. Причина инцидент устанавливается. По факту инцидента проводится проверка.

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