Есть погибший. В Прикамье из-за пожара без крыши над головой остались 20 человек

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В результате пожара в Краснокамском городском округе без жилья остались 20 человек, среди которых есть дети. Возгорание многоквартирного дома в муниципалитете произошло вчера, 21 мая. Об этом сообщило издание «Краснокамская звезда».
Как указывает источник, одна часть жителей квартир сгоревшего дома временно расселят в гостинице «Кама», другая — поселится у родственников. По предварительным данным, пожар начался на втором этаже в одной из квартир. После этого возгорание распространилось на чердачные покрытия здания.
«Предварительно пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём. Погибла женщина 1966 года рождения. Пострадал мужчина 1967 года рождения. Его отвезли в больницу», — сообщила «Краснокамская звезда» во ВКонтакте.
Как сообщило МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы 21 мая в 19:11. На место происшествия прибыли девять единиц пожарной техники и 33 человека личного состава. Выяснилось, что горение жилого дома действительно началось в квартире на втором этаже. До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались из горящего здания 16 жильцов, в числе которых трое детей. При этом трое жителей были спасены очевидцами.
В ходе пожара есть один пострадавший и один травмированный. Возгорание было ликвидировано в 19:28. Причина инцидент устанавливается. По факту инцидента проводится проверка.