Есть погибший. В Прикамье из-за пожара без крыши над головой остались 20 человек

Как сообщило МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru, сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы 21 мая в 19:11. На место происшествия прибыли девять единиц пожарной техники и 33 человека личного состава. Выяснилось, что горение жилого дома действительно началось в квартире на втором этаже. До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались из горящего здания 16 жильцов, в числе которых трое детей. При этом трое жителей были спасены очевидцами.