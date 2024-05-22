ФАС России вмешалась в историю с прогнозом о резком росте цен на продукты

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Федеральная антимонопольная служба России предостерегла экспертов от прогноза резкого роста цен на продукты питания. Поводом стала публикация, которую сделал основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков, пишет издание VSE42.Ru со ссылкой на «Ведомости».
В заявлении службы говорится, что Федяков публично заявил о росте цен на продукты. В результате в минувший понедельник, 20 мая, СМИ процитировали его слова с прогнозом роста цен на «самые ходовые и дешевые продукты». В ФАС посчитали, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей.