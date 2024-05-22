properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

ФАС России предостерегла аналитиков от прогнозирования роста цен на продукты

ФАС России вмешалась в историю с прогнозом о резком росте цен на продукты

22 мая 2024, 05:27
Фото: 1MI

ФАС России предостерегла аналитиков от прогнозирования роста цен на продукты

В понедельник мнение одного из аналитиков распространилось в СМИ.

Федеральная антимонопольная служба России предостерегла экспертов от прогноза резкого роста цен на продукты питания. Поводом стала публикация, которую сделал основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков, пишет издание VSE42.Ru со ссылкой на «Ведомости».

В заявлении службы говорится, что Федяков публично заявил о росте цен на продукты. В результате в минувший понедельник, 20 мая, СМИ процитировали его слова с прогнозом роста цен на «самые ходовые и дешевые продукты». В ФАС посчитали, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей.

Читайте также:
Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилетыХимик из Прикамья погиб на СВО. У него осталась семьяГлавный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
#Общество#Цены#Фас#ФАС России
Подпишитесь
Директор фонда «Дедморозим» стала опекуном семерых ребят с инвалидностью
Сегодня, 06:33
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
Сегодня, 03:53
Стало известно имя пермского чиновника, осужденного за госизмену
Вчера, 16:39
В Перми с 25 мая изменится движение транспорта в Индустриальном районе
Вчера, 16:21
Александр Бастрыкин затребовал доклада по делу об избиении на улице в Прикамье
Вчера, 14:52
Пермякам запретили брать в самолет штопоры и ртутные тонометры
Вчера, 12:31
"