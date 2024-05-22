Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
В Пермском крае в текущем эпидемическом сезоне на 31% возросло количество обратившихся с жалобами на присасывание клещей. Об этом заявил главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Прикамья, доктор медицинских наук Вадислав Семериков.
В медицинских учреждениях продолжается иммунизация против клещевого вирусного энцефалита. Прививку можно делать, начиная с 3-летнего возраста. Врачи рекомендуют вакцинироваться в первую очередь тем взрослым, чья профессия связана с пребыванием в лесу. Территория Прикамья является эндемичной по клещевому энцефалиту, поэтому вакцинация проводится во всех городах и районах.
Тем, кто делал прививку осенью прошлого года, необходимо повторно вакцинироваться этой весной, напоминает Вадислав Семериков. Кроме того, существует экстренная схема иммунизации — две прививки с интервалом один месяц между ними, при этом ровно через год нужно ревакцинироваться. Тогда пермяки будут полностью защищены от клещевого энцефалита. Затем необходимо каждые три года делать дополнительные ревакцинирующие прививки.
Сейчас в наличии в медицинских организациях Пермского края есть 350 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита. В регионе начался сезон отдыха в детских лагерях, поэтому в поликлиниках обязательно проводится иммунизация детей, которые будут отдыхать в оздоровительных учреждениях и на общеобразовательных площадках. Также прививку от опасного заболевания делают сотрудникам детских лагерей и других учреждений детского летнего отдыха.