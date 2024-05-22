Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей

Тем, кто делал прививку осенью прошлого года, необходимо повторно вакцинироваться этой весной, напоминает Вадислав Семериков. Кроме того, существует экстренная схема иммунизации — две прививки с интервалом один месяц между ними, при этом ровно через год нужно ревакцинироваться. Тогда пермяки будут полностью защищены от клещевого энцефалита. Затем необходимо каждые три года делать дополнительные ревакцинирующие прививки.