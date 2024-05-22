Химик из Прикамья погиб на СВО. У него осталась семья

В администрации Добрянского городского округа сообщили о гибели на СВО 34-летнего Ивана Лунегова. О мужчине известно, что он родился 19 июня 1989 года, 31 октября минувшего года заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Иван служил химиком взвода радиационной, химической и биологической защиты аэрозольных противодействий гвардейского мотострелкового полка танковой дивизии.