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На СВО погиб 34-летний химик Иван Лунегов из Пермского края

Химик из Прикамья погиб на СВО. У него осталась семья

22 мая 2024, 05:00
Фото: vk.com/dobr_okrug

На СВО погиб 34-летний химик Иван Лунегов из Пермского края

Мужчина ушел служить по контракту осенью.

В администрации Добрянского городского округа сообщили о гибели на СВО 34-летнего Ивана Лунегова. О мужчине известно, что он родился 19 июня 1989 года, 31 октября минувшего года заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Иван служил химиком взвода радиационной, химической и биологической защиты аэрозольных противодействий гвардейского мотострелкового полка танковой дивизии.

Военнослужащий погиб 11 мая текущего года. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что у него остались жена и сын. Прощание состоится в поселке Усть-Черная Гайнского района.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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