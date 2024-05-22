Кто такой Николай Чудотворец и чем он помогает верующим

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Сегодня, 22 мая, православные христиане отмечают день памяти святителя Николая Чудотворца. В народе этот праздник носит также название «Никола Вешний».
Николай Чудотворец с древности почитается как помощник морякам и другим путешественникам, а также купцам и несправедливо осужденным. Интересно, что на Западе образ Николая Чудотворца соединился с образом фольклорного «рождественского деда» и превратился в Санта-Клауса (в переводе с английского — святой Николай).
Николай Угодник родился в 270 году в городке Патары, находившемся в области Ликии (сейчас это территория Турции). Городок был греческой колонией. Родители Николая были зажиточными людьми, однако при этом верили в Христа и постоянно помогали беднякам, пишет православный журнал для сомневающихся «Фома».
С детства юноша посвятил себя вере и много времени проводил в храме. Затем Николай стал чтецом, потом священником в церкви, где настоятелем был его дядя — епископ Николай Патарский. После смерти родителей святитель раздал все наследство бедным и продолжил служить в церкви. Когда римские императоры стали более терпимыми к христианам, Николай Чудотворец стал архиепископом в Мире (сейчас это Демра, находится в турецкой провинции Анталия).
В житие святого указано, что архиепископ был добрым, справедливым и отзывчивым человеком. Он откликался на каждую просьбу о помощи. Кроме того, Николай Чудотворец неустанно боролся с язычеством — разрушал идолов и капища, а также обличал еретиков.
При жизни Николай начал творить чудеса. Он спас город Миры от жуткого голода, молясь Христу. Также архиепископ помогал тонущим морякам спастись в шторм и выводил несправедливо осужденных людей из тюрем.
Известно, что Николай Угодник дожил до глубокой старости, но дата его смерти не сохранена. И в наше время верующие обращаются к нему в сложных жизненных ситуациях.
Если вы выходите утром из дома и собираетесь в путешествие или долгую поездку, помолитесь святому об успешной дороге. С давних времен Николая Чудотворец считается покровителем не только моряков, но и всех путешественников и скитальцев.
На Руси Николая Угодника называли старшим среди святых. Он носил прозвание «милостивый». В честь святого строили храмы и называли детей — аж до начала 20 века имя Николай было самым распространенным среди русских мальчиков.
Сейчас православные верующие чествуют Николу Зимнего (19 декабря) и Николу Летнего (или Вешнего, 22 мая). На Николу Зимнего в избах устраивали праздничные трапезы с пирогами с рыбой, брагой и пивом. В таких обедах в основном участвовали пожилые и уважаемые люди села — они собирали богатый стол и долго разговаривали. Молодежь развлекалась иначе — каталась на санках, водила хороводы, пела песни и готовилась к Святкам.
А на Николу Летнего, или Вешнего, жители деревень и сел организовывали крестные ходы — шли в поля с иконами и хоругвями, а потом становились рядом с колодцами и просили о дожде.