Кто такой Николай Чудотворец и чем он помогает верующим

С детства юноша посвятил себя вере и много времени проводил в храме. Затем Николай стал чтецом, потом священником в церкви, где настоятелем был его дядя — епископ Николай Патарский. После смерти родителей святитель раздал все наследство бедным и продолжил служить в церкви. Когда римские императоры стали более терпимыми к христианам, Николай Чудотворец стал архиепископом в Мире (сейчас это Демра, находится в турецкой провинции Анталия).