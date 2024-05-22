Кузбассовцы готовятся побить рекорд России по лепке пельменей

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Гости будут иметь возможность насладиться всеми достоинствами отдыха в этом курортном районе Кузбасса, написал sibdepo.ru.
Организаторы решили показать гостям особенности шорского народа и попытаться установить рекорд массовой лепки пельменей в стране. Участники фестиваля смогут вместе изготавливать пельмени по шорскому рецепту, используя ржаную муку, рубленое мясо и кедровые орехи. Однако, что делает эти пельмени особенными, так это то, что они варятся не в воде или бульоне, а в молоке.
После того как пельмени будут приготовлены, гости смогут их попробовать и насладиться этим традиционным блюдом шорского народа. Таким образом, жители и гости Кузбасса собираются создать новый рекорд и продемонстрировать прелесть отдыха на курорте «Шерегеш».