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Updated Сегодня, 14:18

Кузбассовцы готовятся побить рекорд России по лепке пельменей

22 мая 2024, 14:18
Жители Кузбасса собираются установить новый рекорд России на курорте во время фестиваля «ПРОГЕШ» в 2024 году. Директор горнолыжного курорта «Шерегеш» объявил о запланированном фестивале, который пройдет с 14 по 16 июня.

Гости будут иметь возможность насладиться всеми достоинствами отдыха в этом курортном районе Кузбасса, написал sibdepo.ru.

Организаторы решили показать гостям особенности шорского народа и попытаться установить рекорд массовой лепки пельменей в стране. Участники фестиваля смогут вместе изготавливать пельмени по шорскому рецепту, используя ржаную муку, рубленое мясо и кедровые орехи. Однако, что делает эти пельмени особенными, так это то, что они варятся не в воде или бульоне, а в молоке.

После того как пельмени будут приготовлены, гости смогут их попробовать и насладиться этим традиционным блюдом шорского народа. Таким образом, жители и гости Кузбасса собираются создать новый рекорд и продемонстрировать прелесть отдыха на курорте «Шерегеш».

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