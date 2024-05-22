Кузбассовцы готовятся побить рекорд России по лепке пельменей

Организаторы решили показать гостям особенности шорского народа и попытаться установить рекорд массовой лепки пельменей в стране. Участники фестиваля смогут вместе изготавливать пельмени по шорскому рецепту, используя ржаную муку, рубленое мясо и кедровые орехи. Однако, что делает эти пельмени особенными, так это то, что они варятся не в воде или бульоне, а в молоке.