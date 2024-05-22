Лже-кондитера, обманувшего более 100 человек, будут судить в Перми

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Томской области. В результате мошеннических действий пострадало не менее 100 человек — жителей различных регионов России, общая сумма похищенного составила более 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории Томской области, с июня 2022 года по июнь 2023 года в соцсетях размещал объявления, содержащие заведомо ложные сведения об изготовлении и продаже кондитерских изделий. В действительности, мужчина не намеревался оказывать потенциальным покупателям заявленные услуги, поскольку, ни оборудования, ни иных приспособлений и материалов, а также самого рекламируемого товара он не имел. Полученную от потерпевших предоплату он присваивал себе и распоряжался деньгами по собственному усмотрению.
Мужчина обвиняется в совершении 115 преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в том числе с причинением значительного ущерба гражданину).
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Перми для рассмотрения по существу.