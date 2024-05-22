properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Лже-кондитера, обманувшего более 100 человек, будут судить в Перми

Лже-кондитера, обманувшего более 100 человек, будут судить в Перми

22 мая 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
Он выманил у своих жертв более 450 тысяч рублей.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Томской области. В результате мошеннических действий пострадало не менее 100 человек — жителей различных регионов России, общая сумма похищенного составила более 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории Томской области, с июня 2022 года по июнь 2023 года в соцсетях размещал объявления, содержащие заведомо ложные сведения об изготовлении и продаже кондитерских изделий. В действительности, мужчина не намеревался оказывать потенциальным покупателям заявленные услуги, поскольку, ни оборудования, ни иных приспособлений и материалов, а также самого рекламируемого товара он не имел. Полученную от потерпевших предоплату он присваивал себе и распоряжался деньгами по собственному усмотрению.

Мужчина обвиняется в совершении 115 преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в том числе с причинением значительного ущерба гражданину).

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Читайте также:
Пермячка ударила ножом мужа, который спрашивал ее о деньгах, взятых в долгПермяка осудили за убийство 13-летней давностиПредпочитал сыры и кофе. В Перми судят мужчину за 37 краж из магазинов
#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Мошенничество#Мошенник
Подпишитесь
Директор фонда «Дедморозим» стала опекуном семерых ребят с инвалидностью
Сегодня, 06:33
В Екатеринбурге массово отравились покупатели сети «Жизньмарт», которая есть в Перми
Сегодня, 08:06
Пермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …Пензе
Сегодня, 06:45
Пермский метеоролог раскрыл причину аномально холодного мая за последние 25 лет
Сегодня, 09:32
Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты
Сегодня, 07:13
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
Сегодня, 03:53
"