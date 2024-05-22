Лже-кондитера, обманувшего более 100 человек, будут судить в Перми

По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории Томской области, с июня 2022 года по июнь 2023 года в соцсетях размещал объявления, содержащие заведомо ложные сведения об изготовлении и продаже кондитерских изделий. В действительности, мужчина не намеревался оказывать потенциальным покупателям заявленные услуги, поскольку, ни оборудования, ни иных приспособлений и материалов, а также самого рекламируемого товара он не имел. Полученную от потерпевших предоплату он присваивал себе и распоряжался деньгами по собственному усмотрению.