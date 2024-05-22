На последнем этаже 18-этажки в Новокузнецке горел балкон

Сотрудники ГИБДД, патрулировавшие улицу, увидели пламя и вызвали пожарных. Затем они помогли эвакуироваться жильцам и вынесли домашних животных в безопасное место. В результате инцидента никто не пострадал. После эвакуации госавтоинспекторы подготовили пожарный гидрант к прибытию спасателей и освободили место во дворе от автомобилей, чтобы спецтехника могла проехать.