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На последнем этаже 18-этажки в Новокузнецке горел балкон

На последнем этаже 18-этажки в Новокузнецке горел балкон

22 мая 2024, 05:48
Фото: 1MI
Эвакуировать людей и животных помогли сотрудники ГИБДД.

В Новокузнецке на последнем, 18-м этаже дома на ул. Запорожская, 61 произошел пожар. Ночью загорелся балкон многоэтажки, пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу МВД Кузбасса.

Сотрудники ГИБДД, патрулировавшие улицу, увидели пламя и вызвали пожарных. Затем они помогли эвакуироваться жильцам и вынесли домашних животных в безопасное место. В результате инцидента никто не пострадал. После эвакуации госавтоинспекторы подготовили пожарный гидрант к прибытию спасателей и освободили место во дворе от автомобилей, чтобы спецтехника могла проехать.

Причиной пожара оказалось замыкание электропровода на балконе.

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#Происшествия
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