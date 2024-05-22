На последнем этаже 18-этажки в Новокузнецке горел балкон

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
В Новокузнецке на последнем, 18-м этаже дома на ул. Запорожская, 61 произошел пожар. Ночью загорелся балкон многоэтажки, пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу МВД Кузбасса.
Сотрудники ГИБДД, патрулировавшие улицу, увидели пламя и вызвали пожарных. Затем они помогли эвакуироваться жильцам и вынесли домашних животных в безопасное место. В результате инцидента никто не пострадал. После эвакуации госавтоинспекторы подготовили пожарный гидрант к прибытию спасателей и освободили место во дворе от автомобилей, чтобы спецтехника могла проехать.
Причиной пожара оказалось замыкание электропровода на балконе.