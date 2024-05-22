Окончено расселение аварийного гуманитарного корпуса Пермского медуниверситета

Дом на Куйбышева, 39 признан объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен еще в 1917 году. Власти намерены завершить реконструкцию исторического здания — в нем также располагался гуманитарный корпус Пермского государственного медицинского университета. В июне прошлого года стало известно, что в конкурсе на проведение реконструкции победило московское ООО «Проектно-строительная компания „Рестюнион“». До декабря 2024 года он должен приспособить здание для современного использования, провести ремонт крыши, фасада, дверных и оконных проемов, а также архитектурной подсветки здания.