Окончено расселение аварийного гуманитарного корпуса Пермского медуниверситета

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Перми завершилось расселение аварийного многоквартирного здания на ул. Куйбышева, 39. В доме располагалось 31 жилое помещение общей площадью более 1,2 тыс. кв м. В здании проживали 48 человек. В зависимости от формы собственности пермяки получили денежную компенсацию или иное благоустроенное жилье, сообщили в городском управлении жилищных отношений мэрии.
Дом на Куйбышева, 39 признан объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен еще в 1917 году. Власти намерены завершить реконструкцию исторического здания — в нем также располагался гуманитарный корпус Пермского государственного медицинского университета. В июне прошлого года стало известно, что в конкурсе на проведение реконструкции победило московское ООО «Проектно-строительная компания „Рестюнион“». До декабря 2024 года он должен приспособить здание для современного использования, провести ремонт крыши, фасада, дверных и оконных проемов, а также архитектурной подсветки здания.