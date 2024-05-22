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Published Сегодня, 03:03

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Updated Сегодня, 03:07

В Перми завершили расселение аварийного исторического здания на Куйбышева, 39

Окончено расселение аварийного гуманитарного корпуса Пермского медуниверситета

22 мая 2024, 03:03
Фото: Google Maps

В Перми завершили расселение аварийного исторического здания на Куйбышева, 39

Подрядчик проведет реконструкцию здания.

В Перми завершилось расселение аварийного многоквартирного здания на ул. Куйбышева, 39. В доме располагалось 31 жилое помещение общей площадью более 1,2 тыс. кв м. В здании проживали 48 человек. В зависимости от формы собственности пермяки получили денежную компенсацию или иное благоустроенное жилье, сообщили в городском управлении жилищных отношений мэрии.

Дом на Куйбышева, 39 признан объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен еще в 1917 году. Власти намерены завершить реконструкцию исторического здания — в нем также располагался гуманитарный корпус Пермского государственного медицинского университета. В июне прошлого года стало известно, что в конкурсе на проведение реконструкции победило московское ООО «Проектно-строительная компания „Рестюнион“». До декабря 2024 года он должен приспособить здание для современного использования, провести ремонт крыши, фасада, дверных и оконных проемов, а также архитектурной подсветки здания.

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#Недвижимость#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Объект культурного наследия#Расселение
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