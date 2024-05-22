Острых слух продавца спас магазин в Березниках от кражи

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:38
В Березниках работники одного из сетевых магазинов по продаже одежды пресекли попытку кражи. Они задержали женщину, покушавшуюся на кражу товара, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Предварительно установлено, что 41-летняя местная жительница зашла в примерочную с четырьмя футболками. При помощи предусмотрительно взятых с собой щипцов злоумышленница избавила товар от специальных магнитов, чтобы рамка на выходе не издавала сигнал. План женщины с треском провалился из-за бдительности сотрудников магазина. Одна из работниц услышала характерный звук и предупредила коллег. На выходе подозреваемую остановили. В примерочной были обнаружены снятые антикражные магниты.
Гражданка была передана приехавшим сотрудникам полиции. Ранее судимая жительница Березников пояснила правоохранителям, что пошла на кражу, так как остро нуждалась в деньгах и хотела перепродать товар. Стоимость четырех футболок составила более 6 тыс. рублей. Они были изъяты и возвращены в магазин.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.