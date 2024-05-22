Острых слух продавца спас магазин в Березниках от кражи

Предварительно установлено, что 41-летняя местная жительница зашла в примерочную с четырьмя футболками. При помощи предусмотрительно взятых с собой щипцов злоумышленница избавила товар от специальных магнитов, чтобы рамка на выходе не издавала сигнал. План женщины с треском провалился из-за бдительности сотрудников магазина. Одна из работниц услышала характерный звук и предупредила коллег. На выходе подозреваемую остановили. В примерочной были обнаружены снятые антикражные магниты.