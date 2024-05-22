Пермским пихтам в парке Горького сделали инъекции от уссурийского полиграфа

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Специалисты пермского парка Горького совместно с МКУ «Городское зеленое строительство» ввели инъекции зараженным пихтам, которые атаковал уссурийский полиграф. Об этом сообщила администрация парка развлечений во ВКонтакте.
Как указала пресс-служба парка, сейчас в основании деревьев располагаются лечебные капсулы. «Убедительно просим вас не прикасаться к этим капсулам, чтобы не нарушить процесс лечения и дать нашим деревьям шанс на полное восстановление. Препараты из капсул будут напитывать растения около двух недель, после — будут удалены», — рассказали в парке.
Ранее сообщалось, что пермские пихты атаковал уссурийский полиграф. Это насекомое может нанести серьезный урон здоровью хвойных деревьев. В социальной сети администрация выразила намерение заняться лечением зараженных пихт с помощью инъекций, а также призвала местных жителей не посещать территорию парка Горького с животными, а также не бегать на газонах и клумбах.