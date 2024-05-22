Пермским пихтам в парке Горького сделали инъекции от уссурийского полиграфа

Как указала пресс-служба парка, сейчас в основании деревьев располагаются лечебные капсулы. «Убедительно просим вас не прикасаться к этим капсулам, чтобы не нарушить процесс лечения и дать нашим деревьям шанс на полное восстановление. Препараты из капсул будут напитывать растения около двух недель, после — будут удалены», — рассказали в парке.