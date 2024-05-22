Пермский метеоролог раскрыл причину аномально холодного мая за последние 25 лет

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Причиной аномально холодного мая стали арктические вторжения. Помимо того, эти холода пришлись на один месяц. Об этом сообщил корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
Ученый обратил внимание, что похожее похолодание было между 25 мая и 18 июня 2018 года, когда 1 июня выпал снег. Однако аномалия распределилась между двумя месяцами.
На вопрос, повлияло ли глобальное потепление на майскую погоду в Прикамье, метеоролог ответил отрицательно. «Как раз благодаря потеплению она не такая холодная, как было бы при такой же циркуляции в прошлые годы. К примеру, 9 мая 1952 года у нас было -13˚С. Сейчас такое уже невозможно даже при сопоставимых по силе арктических вторжениях», — пояснил Шихов.
Ранее сообщалось, что нынешний май в Перми по количеству ночей с заморозками превзошел май 1999 года.