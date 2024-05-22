Пермский метеоролог раскрыл причину аномально холодного мая за последние 25 лет

На вопрос, повлияло ли глобальное потепление на майскую погоду в Прикамье, метеоролог ответил отрицательно. «Как раз благодаря потеплению она не такая холодная, как было бы при такой же циркуляции в прошлые годы. К примеру, 9 мая 1952 года у нас было -13˚С. Сейчас такое уже невозможно даже при сопоставимых по силе арктических вторжениях», — пояснил Шихов.