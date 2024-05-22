Пермский завод НПО «Искра» может поменять собственника

Федеральное правительство рассматривает возможность передачи пермского ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» «Роскосмоса» «Корпорации „Тактическое ракетное вооружение“» (КТРВ). В собственности государства находится 100% акций «НПО „Искра“». Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье». Переход под управление КТРП поспособствует сохранению производственных связей с АО «Пермский завод „Машиностроитель“, принадлежащий КТРВ с 2012 года.