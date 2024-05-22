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Пермский завод НПО «Искра» может поменять собственника

Пермский завод НПО «Искра» может поменять собственника

22 мая 2024, 05:06
Фото: properm.ru
Им может стать «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».

Федеральное правительство рассматривает возможность передачи пермского ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» «Роскосмоса» «Корпорации „Тактическое ракетное вооружение“» (КТРВ). В собственности государства находится 100% акций «НПО „Искра“». Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье». Переход под управление КТРП поспособствует сохранению производственных связей с АО «Пермский завод „Машиностроитель“, принадлежащий КТРВ с 2012 года.

Основная специализация «НПО „Искра“» — это производство продукции ракетно-космического назначения и оборудования для топливно-энергетического комплекса. Предприятие основано в 1955 году с целью разработки и создания образцов ракетной техники.

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#Пермский край#Актив#Гособоронзаказ#ТРВ#Федеральные власти#Оборонно-промышленный комплекс#Роскомос#СКБ-172#Системы ракетного вооружения
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