Пермский завод НПО «Искра» может поменять собственника

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Федеральное правительство рассматривает возможность передачи пермского ПАО «Научно-производственное объединение „Искра“» «Роскосмоса» «Корпорации „Тактическое ракетное вооружение“» (КТРВ). В собственности государства находится 100% акций «НПО „Искра“». Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье». Переход под управление КТРП поспособствует сохранению производственных связей с АО «Пермский завод „Машиностроитель“, принадлежащий КТРВ с 2012 года.
Основная специализация «НПО „Искра“» — это производство продукции ракетно-космического назначения и оборудования для топливно-энергетического комплекса. Предприятие основано в 1955 году с целью разработки и создания образцов ракетной техники.