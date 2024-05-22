Пермячка ударила ножом мужа, который спрашивал ее о деньгах, взятых в долг

Супруги совместно распивали алкоголь дома. После полуночи между ними произошел конфликт из-за денег, которые женщина одолжила без разрешения мужа. Супруг стал возмущаться и расспрашивать жену о причинах получения займа. Тогда пермячка, чистившая в это время гранат, ударила своего мужа ножом в живот. Потом она помыла руки и нож, а также осмотрела рану супругу.