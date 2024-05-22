Пермячка ударила ножом мужа, который спрашивал ее о деньгах, взятых в долг

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Пермячка осуждена за ранение своего мужа в ходе спора о деньгах, которые она взяла в долг. Подробности сообщают в Пермском районном суде.
Супруги совместно распивали алкоголь дома. После полуночи между ними произошел конфликт из-за денег, которые женщина одолжила без разрешения мужа. Супруг стал возмущаться и расспрашивать жену о причинах получения займа. Тогда пермячка, чистившая в это время гранат, ударила своего мужа ножом в живот. Потом она помыла руки и нож, а также осмотрела рану супругу.
Когда у раненого стала подниматься температура, на помощь была призвана соседка, которая сделала мужчине укол. Затем была вызвана скорая помощь.
В суде ранившая супруга полностью признала свою вину. Пострадавший также рассказал, что они с женой помирились. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно.