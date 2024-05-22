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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Пермяк оштрафован за комментарии в сети

Пермяк оштрафован за комментарии в сети

22 мая 2024, 14:27
Фото: 1MI
Мужчина разжигал ненависть на национальной почве.
Сюжет
Соцсети

Прокуратура Ленинского района Перми в ходе мониторинга интернет выявила противоправный контент. Его публиковал житель Перми, сообщает краевая прокуратура.

Пермяк в одной из социальных сетей разместил публикации, содержащие высказывания, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальной признаку.

По данному факту прокурором в отношении указанного лица возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Постановлениями Ленинского районного суда Перми мужчина признан виновным, общий размер штрафов составил 20 тыс. рублей. Пермский краевой суд оставил в силе указанные судебные акты.

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#Общество#Суд#Пермь#Соцсети
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