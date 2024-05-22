Пермяк оштрафован за комментарии в сети

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Прокуратура Ленинского района Перми в ходе мониторинга интернет выявила противоправный контент. Его публиковал житель Перми, сообщает краевая прокуратура.
Пермяк в одной из социальных сетей разместил публикации, содержащие высказывания, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальной признаку.
По данному факту прокурором в отношении указанного лица возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Постановлениями Ленинского районного суда Перми мужчина признан виновным, общий размер штрафов составил 20 тыс. рублей. Пермский краевой суд оставил в силе указанные судебные акты.