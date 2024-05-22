Пермяки останутся на один день без ТВ и радио из-за работ на телебашне

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
На территории Перми и нескольких районов Прикамья 28 мая с 09:00 до 17:00 отключат телевидение и радио. Это связано с профилактическими работами цифрового вещания на пермской телебашне. Об этом сообщила пресс-служба филиала РТРС.
В это время планируется приостановить трансляцию цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ, Комсомольская правда, Орфей.
На экранах телевизоров появится надпись об отсутствии сигнала. Как пояснили эксперты, настройки после этого менять не придется.