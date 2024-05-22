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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 12:08

Пермяки останутся на один день без ТВ и радио из-за работ на телебашне

Пермяки останутся на один день без ТВ и радио из-за работ на телебашне

22 мая 2024, 11:57
Фото: 1MI
На экранах в это время появится надпись об отсутствии сигнала.

На территории Перми и нескольких районов Прикамья 28 мая с 09:00 до 17:00 отключат телевидение и радио. Это связано с профилактическими работами цифрового вещания на пермской телебашне. Об этом сообщила пресс-служба филиала РТРС.

В это время планируется приостановить трансляцию цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ, Комсомольская правда, Орфей.

На экранах телевизоров появится надпись об отсутствии сигнала. Как пояснили эксперты, настройки после этого менять не придется.

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#Телебашня#Тв#Прикамье#Радио#Сигнал#Новое радио#Цифровое вещание
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