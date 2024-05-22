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Пермяки смогут купить транспортные карты с уникальным дизайном

Пермяки смогут купить транспортные карты с уникальным дизайном

22 мая 2024, 12:20
Фото: телеграмм-канал «Пермский транспорт»
Они приурочены к 95-летию трамвайной системы города.

Карты с уникальным дизайном поступят в продажу 1 июня. Они приурочены к празднованию 95-летия трамвайной системы города, сообщают в городском департаменте транспорта.

На транспортных картах изображены трамвайные вагоны разных лет — КТМ-19, АКСМ 60102, КТМ-23, 71-911ЕМ «Львёнок» и 71-934 «Лев», а также музейный вагон КТМ-5.

Тираж лимитированной карты 1 тысяча экземпляров. Стоимость карты составляет 50 рублей. Её можно использовать как электронный кошелёк или записать один из видов проездных. Тематические карты поступят в два пункта распространения: на улице Ленина, 68 (АО АКИБ «Почтобанк») и улице Ленина, 28 (отделение почтовой связи).

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Транспортная карта#Транспортная карта Пермь
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