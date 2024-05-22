Пермяки смогут купить транспортные карты с уникальным дизайном

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Карты с уникальным дизайном поступят в продажу 1 июня. Они приурочены к празднованию 95-летия трамвайной системы города, сообщают в городском департаменте транспорта.
На транспортных картах изображены трамвайные вагоны разных лет — КТМ-19, АКСМ 60102, КТМ-23, 71-911ЕМ «Львёнок» и 71-934 «Лев», а также музейный вагон КТМ-5.
Тираж лимитированной карты 1 тысяча экземпляров. Стоимость карты составляет 50 рублей. Её можно использовать как электронный кошелёк или записать один из видов проездных. Тематические карты поступят в два пункта распространения: на улице Ленина, 68 (АО АКИБ «Почтобанк») и улице Ленина, 28 (отделение почтовой связи).