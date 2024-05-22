Пермяки смогут купить транспортные карты с уникальным дизайном

Тираж лимитированной карты 1 тысяча экземпляров. Стоимость карты составляет 50 рублей. Её можно использовать как электронный кошелёк или записать один из видов проездных. Тематические карты поступят в два пункта распространения: на улице Ленина, 68 (АО АКИБ «Почтобанк») и улице Ленина, 28 (отделение почтовой связи).