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Пермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …Пензе

Пермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …Пензе

22 мая 2024, 06:45
Фото: арт-группа «Красим забор»
Группа «Красим забор» создала арт-объект в бывшем музее авиации.

На пути заходящих на посадку в Большом Савино самолетов появился арт-объект «Добро пожаловать в Пензу!». Его авторами стали художники арт-группы «Красим забор».

Надпись можно увидеть из окна самолета, который будет заходить на посадку в аэропорт Большое Савино. Художники разместили ее на территории бывшего музея авиации.

Об истории создания арт-объекта порталу Properm.ru рассказал один из активистов группы. По его словам, идея надписи была спонтанной. Сначала звучал вариант «Добро пожаловать в Саратов», но потом он превратился в «Пензу».

«Всем очень понравилось, все подхватили эту идею и мы понеслись дальше думать и готовиться: планировать, на какой территории напишем, какую именно надпись, как будем наносить» — говорит художник.

Воплощали идею на территории закрытого музея авиации, проецировали с 10-метровой башни, обводили мелом, а потом краской. Сама идея возникла в средине апреля. Разметка была нанесена в средине мая. А покрасили надпись в минувшие выходные, 19 и 20 мая.

«Наша компания друзей, на самом деле, собралась после того, как мы вместе написали на заборе на Разгуляе сначала „А чё это вы здесь делаете, а?“, потом „Три столба, берёза, 10 плит. Все так?“, теперь вот Пензу. — рассказывает историю арт-группы ее активист. — После этого мы невзначай начали себя называть арт-группой „Красим забор“.

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#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Культура#Арт-объект
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