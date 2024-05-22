Пермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …Пензе

«Наша компания друзей, на самом деле, собралась после того, как мы вместе написали на заборе на Разгуляе сначала „А чё это вы здесь делаете, а?“, потом „Три столба, берёза, 10 плит. Все так?“, теперь вот Пензу. — рассказывает историю арт-группы ее активист. — После этого мы невзначай начали себя называть арт-группой „Красим забор“.