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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 04:31

В Перми на улице Детская, 4 горел расселенный аварийный дом

Пожар в расселенном доме произошел вчера в микрорайоне ДКЖ

22 мая 2024, 04:29
Фото: скриншоты видео Telegram-канала «ЧП Пермь | новости»

В Перми на улице Детская, 4 горел расселенный аварийный дом

Два пожара в расселенных аварийных домах Перми произошло за день.

В Перми на ул. Детская, 4 вчера вечером, 21 мая, произошел пожар. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали Properm.ru, что сообщение о пожаре поступило в 20:05. К месту вызова выехали 32 человека личного состава и семь единиц техники. Первое подразделение прибыло к месту происшествия и выяснило, что горит мусор на втором этаже расселенного многоквартирного дома.

В результате пожара никто не погиб и не получил травм. Площадь охваченного огнем пространства составила 50 кв. м. Пожар был локализован в 20:23, ликвидирован в 20:45. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства и причину случившегося.

Это второй пожар в расселенном доме за вчерашний день в Перми. Несколькими часами ранее в краевой столице горела «аварийка» на Куйбышева, 68.

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#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Пожар#Мчс
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