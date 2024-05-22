Пожар в расселенном доме произошел вчера в микрорайоне ДКЖ

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали Properm.ru, что сообщение о пожаре поступило в 20:05. К месту вызова выехали 32 человека личного состава и семь единиц техники. Первое подразделение прибыло к месту происшествия и выяснило, что горит мусор на втором этаже расселенного многоквартирного дома.