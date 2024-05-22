Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
На заседании Пермской городской думы в июне 2024 года планируется рассмотреть протест прокуратуры Перми по части ограничения парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Решение об этом было принято депутатами сегодня на комитете по пространственному развитию и благоустройству гордумы. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».
В ходе заседания комитета представитель кикшеринга Urent заявил о готовности работать в краевой столице. Рассмотрение протеста надзорного органа было перенесено по причине отсутствия представителя прокуратуры на заседании.
Напомним, после жалобы кикшеринга ООО «ВУШ» прокуратура направила в гордуму протест на решение об ограничении парковки СИМ. По мнению правоохранительных органов, изменения правил благоустройства не соответствуют федеральному законодательству.