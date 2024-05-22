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Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне

Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне

22 мая 2024, 10:07
Фото: 1MI
По мнению надзорного органа, решение гордумы ввести ограничения парковок для СИМ незаконно.
Сюжет
Протест

На заседании Пермской городской думы в июне 2024 года планируется рассмотреть протест прокуратуры Перми по части ограничения парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Решение об этом было принято депутатами сегодня на комитете по пространственному развитию и благоустройству гордумы. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».

В ходе заседания комитета представитель кикшеринга Urent заявил о готовности работать в краевой столице. Рассмотрение протеста надзорного органа было перенесено по причине отсутствия представителя прокуратуры на заседании.

Напомним, после жалобы кикшеринга ООО «ВУШ» прокуратура направила в гордуму протест на решение об ограничении парковки СИМ. По мнению правоохранительных органов, изменения правил благоустройства не соответствуют федеральному законодательству.

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