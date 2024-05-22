Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне

На заседании Пермской городской думы в июне 2024 года планируется рассмотреть протест прокуратуры Перми по части ограничения парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Решение об этом было принято депутатами сегодня на комитете по пространственному развитию и благоустройству гордумы. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».