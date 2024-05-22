РЭО и Минпросвещения будут сотрудничать в сфере экопросвещения

Глава РЭО отметил, что задача состоит из двух частей. Первая включает в себя строительство заводов по сортировке и утилизации мусора, а вторая — формирование культуры поведения, направленного на бережное отношение к окружающей среде. Что касается направления, связанного с отходами, то здесь внимание будет уделено раздельному сбору мусора и продлению срока службы предметов. Денис Буцаев выразил надежду, что сотрудничество с ведомством поможет оказать положительное воздействие на самых активных представителей гражданского сообщества России.