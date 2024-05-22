РЭО и Минпросвещения будут сотрудничать в сфере экопросвещения

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
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Согласно заключенному соглашению о сотрудничестве, ведомство и компания будут совместно работать над экологическим просвещением детей и молодежи. В первую очередь внимание будет уделяться защите окружающей среды и обращению с отходами.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что важной задачей, поставленной президентом России и правительством, является достижение целевых показателей в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для решения этой задачи необходимо не только строить объекты по обработке твердых коммунальных отходов, но и заниматься экологическим просвещением населения. Об этом пишет 56orb.
Глава РЭО отметил, что задача состоит из двух частей. Первая включает в себя строительство заводов по сортировке и утилизации мусора, а вторая — формирование культуры поведения, направленного на бережное отношение к окружающей среде. Что касается направления, связанного с отходами, то здесь внимание будет уделено раздельному сбору мусора и продлению срока службы предметов. Денис Буцаев выразил надежду, что сотрудничество с ведомством поможет оказать положительное воздействие на самых активных представителей гражданского сообщества России.
Для заключения соглашения Российский экологический оператор разработал план сотрудничества с ЦПИ. В нем предусмотрено проведение олимпиады по экологии для педагогов под названием «Чемпионы по призванию». Для составления заданий очного этапа ЦПИ использует информацию, предоставленную РЭО.
Кроме того, РЭО и ЦПИ совместно разработают программы повышения квалификации и учебный контент по формированию экологической грамотности. Эти программы ориентированы на педагогов, работающих в школах и учреждениях дополнительного образования. Также будут созданы аудиоподкасты для родителей на тему формирования экологического образования у школьников.
Одно из положений соглашения связано с передачей Российским экологическим оператором ЦПИ социальных видеороликов о раздельном сборе отходов и переработке ТКО, а также уроков из программы «Зеленая школа», которые включены в медийный архив видеоуроков РЭО.
На встрече представители РЭО и Минпросвещения обсудили детали проведения экологической олимпиады для педагогических работников, на которой планируется использовать уроки из программы «Зеленая школа», а также программы по просвещению детей и молодежи в области обращения с отходами и осознанного потребления.
Светлана Кутукова, исполняющая обязанности генерального директора ЦПИ, подчеркнула, что в наше время очень важно популяризировать бережное отношение к окружающей среде, а сотрудничество с РЭО поможет сделать значительный шаг в этом направлении.