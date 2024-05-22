Щавель: полезные свойства для организма и кожи

Кроме того, щавель обладает бактерицидными свойствами, необходимыми для нормального функционирования организма. Согласно диетологу, растение помогает очистить полость рта и борется с патогенами в кишечнике. И особенно полезно жевать щавель после еды, чтобы поддерживать здоровье зубов. Продукт содержит дубильные вещества, которые предотвращают развитие кариеса и поддерживают микрофлору полости рта.