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Щавель: полезные свойства для организма и кожи

22 мая 2024, 12:08
О полезных свойствах летнего растения для организма рассказали россиянам. Эксперт в области питания Марин Макиш поделилась информацией о полезных свойствах щавеля для человеческого тела.

По словам специалиста, щавель содержит большое количество калия и магния, а также около половины необходимой дневной нормы витамина А и бета-каротина. Эти вещества помогают предотвратить преждевременное старение и защищают от вредного ультрафиолетового излучения, сообщает sibdepo.ru.

Кроме того, щавель обладает бактерицидными свойствами, необходимыми для нормального функционирования организма. Согласно диетологу, растение помогает очистить полость рта и борется с патогенами в кишечнике. И особенно полезно жевать щавель после еды, чтобы поддерживать здоровье зубов. Продукт содержит дубильные вещества, которые предотвращают развитие кариеса и поддерживают микрофлору полости рта.

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