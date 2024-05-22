Щавель: полезные свойства для организма и кожи

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По словам специалиста, щавель содержит большое количество калия и магния, а также около половины необходимой дневной нормы витамина А и бета-каротина. Эти вещества помогают предотвратить преждевременное старение и защищают от вредного ультрафиолетового излучения, сообщает sibdepo.ru.
Кроме того, щавель обладает бактерицидными свойствами, необходимыми для нормального функционирования организма. Согласно диетологу, растение помогает очистить полость рта и борется с патогенами в кишечнике. И особенно полезно жевать щавель после еды, чтобы поддерживать здоровье зубов. Продукт содержит дубильные вещества, которые предотвращают развитие кариеса и поддерживают микрофлору полости рта.