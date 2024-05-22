Сегодня в Осе простятся с погибшим на СВО инженером Анатолием Кузнецовым

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Сегодня, 22 мая, в 11:00, возле Осинского Дворца культуры (Оса, ул. Максима Горького, 71) состоится гражданская панихида по погибшему участнику СВО. Анатолию Кузнецову было 35 лет, 25 апреля его не стало, сообщают в пресс-службе администрации округа.
Анатолий Кузнецов родился 3 марта 1989 года в Осе, был одним из трех детей в большой семье. После окончания школы в 2005 году учился в Пермском нефтяном колледже по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений».
В 2009 году юноша получил повестку в армию и отслужил один год. Затем поступил в Пермский политехнический университет на инженера и в 2015 году окончил его со степенью бакалавра.
По словам родных, 27 сентября 2022 года Кузнецову пришла повестка в военкомат. Тогда он работал ведущим инженером. Молодой человек пошел в военкомат, 5 января прошлого года прибыл в зону проведения СВО, где был стрелком в звании рядового. В феврале 2024 года Анатолий Кузнецов занял должность командира роты по военно-политической работе, 14 марта получил внеочередное звание лейтенанта.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Сведения о погибших, как правило, публикуют в социальных сетях администрации округов и районов, а также их родственники.