Сегодня в Осе простятся с погибшим на СВО инженером Анатолием Кузнецовым

По словам родных, 27 сентября 2022 года Кузнецову пришла повестка в военкомат. Тогда он работал ведущим инженером. Молодой человек пошел в военкомат, 5 января прошлого года прибыл в зону проведения СВО, где был стрелком в звании рядового. В феврале 2024 года Анатолий Кузнецов занял должность командира роты по военно-политической работе, 14 марта получил внеочередное звание лейтенанта.