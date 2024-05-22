Специалисты раскрыли, как подготовить кошку к появлению ребенка в квартире

Кошка должна увидеть ребенка в спокойной обстановке. Не помещайте малыша слишком близко к животному и не торопите. Дайте кошке самой зайти в комнату и постепенно приблизиться к младенцу. Не отталкивайте вашего питомца от ребенка, дайте его обнюхать.