Специалисты раскрыли, как подготовить кошку к появлению ребенка в квартире

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Кошка должна увидеть ребенка в спокойной обстановке. Не помещайте малыша слишком близко к животному и не торопите. Дайте кошке самой зайти в комнату и постепенно приблизиться к младенцу. Не отталкивайте вашего питомца от ребенка, дайте его обнюхать.
Создайте позитивный момент — угостите кошку лакомством, чтобы закрепить положительное впечатление. Если она испугается, успокойте и повторите процесс знакомства через некоторое время. Постарайтесь не тревожиться и расслабиться, так как кошки прекрасно считывают ваши эмоции.