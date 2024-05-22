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Published Сегодня, 07:55

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Как подготовить кошку к появлению младенца в квартире

Специалисты раскрыли, как подготовить кошку к появлению ребенка в квартире

22 мая 2024, 07:55
Фото: ideogram.ai

Как подготовить кошку к появлению младенца в квартире

Существование кошки и ребенка в одном жилище давно окутано тайной. Некоторые котовладельцы даже сдают своих четвероногих друзей в приют. В московском центре помощи животным «Муркоша» рассказали, как подготовить кошку к рождению малыша.

Как снизить стресс при знакомстве с ребенком

  • Подготовьте детскую комнату заранее. Познакомьте кошку с запахами детского лосьона и присыпки, чтобы животное успело к ним привыкнуть.
  • Оборудуйте для кошки персональное место в детской — это может быть домик или отдельная полочка. Кошки считают квартиру «своей», поэтому нельзя закрыть доступ в одну из комнат. Иначе у животного разовьется сильный стресс, оно будет чувствовать ревность и тревожиться.
  • Не забывайте уделять кошке внимание, чтобы она не чувствовала себя брошенной.
  • Приглашайте в гости друзей и знакомых с маленькими детьми, которые умеют вести себя с животными. Так кошка привыкнет к существованию детей и они не будут восприниматься ею как угроза.

Как «познакомить» кошку и малыша

Кошка должна увидеть ребенка в спокойной обстановке. Не помещайте малыша слишком близко к животному и не торопите. Дайте кошке самой зайти в комнату и постепенно приблизиться к младенцу. Не отталкивайте вашего питомца от ребенка, дайте его обнюхать.

Создайте позитивный момент — угостите кошку лакомством, чтобы закрепить положительное впечатление. Если она испугается, успокойте и повторите процесс знакомства через некоторое время. Постарайтесь не тревожиться и расслабиться, так как кошки прекрасно считывают ваши эмоции.

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#Общество#Детский мир#Дети#Домашние животные#Кошки
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