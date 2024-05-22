properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Средняя стоимость мантии пермского судьи составила 10,3 тысячи рублей

Стало известно, сколько стоит одна мантия пермского судьи

22 мая 2024, 08:00
Фото: 1MI

Средняя стоимость мантии пермского судьи составила 10,3 тысячи рублей

Управление Судебного департамента в Пермском крае ищет поставщика 78 мантий.

Средняя цена мужской и женской мантии пермской судьи составила 10 тыс. 333 рубля. Управление Судебного департамента в Пермском крае объявило аукцион на поставку мантий для судей районных судов Перми и региона. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 805 тыс. 999 рублей. Согласно обоснованию НМЦК, подрядчик обязуется поставить 60 женских и 18 мужских мантий. Максимальная стоимость женских мантий сложилась 619 тыс. 999 рублей, а мужских — 185 тыс. 999 рублей.

Как указывается в техническом задании закупки, мантии будут предназначены судьям Ленинского райсуда Перми, Свердловского районного суда Перми, Соликамского городского суда, Чусовского районного суда, Очерского районного суда, Мотовилихинского районного суда, Пермского гарнизонного военного суда, Октябрьского районного суда, Ильинского районного суда.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 3 июня. Победитель торгов станет известен 5 июня.

Читайте также:
Стало известно, во сколько обойдется ремонт Заксобрания Пермского краяРайское место построят в Перми почти за три миллиона рублейВласти Перми ищут подрядчика на содержание пляжей почти за 5 миллионов рублей
#Госзакупки#Пермский край#Аукцион#Судебное управление#Мантии для судей
Подпишитесь
Директор фонда «Дедморозим» стала опекуном семерых ребят с инвалидностью
Сегодня, 06:33
Пермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …Пензе
Сегодня, 06:45
В Пермь зашла федеральная сеть зоотоваров «Зоозавр»
Сегодня, 06:50
Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты
Сегодня, 07:13
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
Сегодня, 03:53
Депутата гордумы Плотникова хотят сделать почетным гражданином Перми
Сегодня, 06:33
"