Стало известно, сколько стоит одна мантия пермского судьи

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Средняя цена мужской и женской мантии пермской судьи составила 10 тыс. 333 рубля. Управление Судебного департамента в Пермском крае объявило аукцион на поставку мантий для судей районных судов Перми и региона. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Начальная цена контракта — 805 тыс. 999 рублей. Согласно обоснованию НМЦК, подрядчик обязуется поставить 60 женских и 18 мужских мантий. Максимальная стоимость женских мантий сложилась 619 тыс. 999 рублей, а мужских — 185 тыс. 999 рублей.
Как указывается в техническом задании закупки, мантии будут предназначены судьям Ленинского райсуда Перми, Свердловского районного суда Перми, Соликамского городского суда, Чусовского районного суда, Очерского районного суда, Мотовилихинского районного суда, Пермского гарнизонного военного суда, Октябрьского районного суда, Ильинского районного суда.
Заявки на участие в конкурсе можно подать до 3 июня. Победитель торгов станет известен 5 июня.