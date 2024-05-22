Стало известно, сколько стоит одна мантия пермского судьи

Средняя цена мужской и женской мантии пермской судьи составила 10 тыс. 333 рубля. Управление Судебного департамента в Пермском крае объявило аукцион на поставку мантий для судей районных судов Перми и региона. Информация об этом появилась на портале госзакупок.