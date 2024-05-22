Трое кузбасских подростка находятся в СИЗО за поджог релейного шкафа

По версии следствия, они совершили преступление в мае этого года на перегоне станций Бачаты — Артышта. Подростки увидели в интернете предложение о заработке, приняли его, после чего в мессенджере им пришли сообщения от незнакомца. Неизвестный предложил им поджечь релейный шкаф на Западно-Сибирской железной дороге за вознаграждение — 60 тыс. рублей. Подростки согласились, выполнили задание, но не получили деньги, сообщает VSE42.Ru.