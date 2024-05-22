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Трое кузбасских подростка находятся в СИЗО за поджог релейного шкафа

Трое кузбасских подростка находятся в СИЗО за поджог релейного шкафа

22 мая 2024, 06:06
Фото: ideogram.ai
При обыске у них нашли бутылку с остатками ГСМ.

В Кемеровской области трое 16-летних юношей проходят подозреваемыми по делу о поджоге релейного шкафа.

По версии следствия, они совершили преступление в мае этого года на перегоне станций Бачаты — Артышта. Подростки увидели в интернете предложение о заработке, приняли его, после чего в мессенджере им пришли сообщения от незнакомца. Неизвестный предложил им поджечь релейный шкаф на Западно-Сибирской железной дороге за вознаграждение — 60 тыс. рублей. Подростки согласились, выполнили задание, но не получили деньги, сообщает VSE42.Ru.

В пресс-службе УФСБ по Кемеровской области сообщают, что подростков задержали и возбудили уголовное дело о диверсии. Во время обысков у юношей нашли бутылку с остатками горюче-смазочного материала, мобильные телефоны, банковские карты и одежду, в которой они были в момент совершения преступления. Сейчас подростки находятся в СИЗО, ведется следствие.

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