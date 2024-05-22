Трое кузбасских подростка находятся в СИЗО за поджог релейного шкафа

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Кемеровской области трое 16-летних юношей проходят подозреваемыми по делу о поджоге релейного шкафа.
По версии следствия, они совершили преступление в мае этого года на перегоне станций Бачаты — Артышта. Подростки увидели в интернете предложение о заработке, приняли его, после чего в мессенджере им пришли сообщения от незнакомца. Неизвестный предложил им поджечь релейный шкаф на Западно-Сибирской железной дороге за вознаграждение — 60 тыс. рублей. Подростки согласились, выполнили задание, но не получили деньги, сообщает VSE42.Ru.
В пресс-службе УФСБ по Кемеровской области сообщают, что подростков задержали и возбудили уголовное дело о диверсии. Во время обысков у юношей нашли бутылку с остатками горюче-смазочного материала, мобильные телефоны, банковские карты и одежду, в которой они были в момент совершения преступления. Сейчас подростки находятся в СИЗО, ведется следствие.