Цены на чай в России вырастут на 5–10% во втором полугодии 2024 года

Однако эксперт не ожидает снижения спроса на чай среди россиян в следующем году. Согласно данным «Руспродсоюза», средняя розничная цена на черный чай в России в апреле составляла 1243,4 рубля за килограмм, в то время как в начале года она была 1228,4 рубля за килограмм. Учитывая, что обычно пачка чая весит 200 грамм, ее средняя цена составляет немного более 246 рублей. Однако, во второй половине года цена на пачку чая может составлять от 258 до 270 рублей.