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Цены на чай в России вырастут на 5–10% во втором полугодии 2024 года

22 мая 2024, 08:51
Специалист предрекает, что цены на популярный тонизирующий напиток в России вырастут. Экономический эксперт объясняет, что цена на чай зависит от урожайности чайных плантаций, курса валюты, экономической ситуации и других факторов.

Он также отмечает рост затрат на логистику и инфляцию как факторы, которые способствуют росту цен на чай. Кроме того, стоимость контейнерных перевозок значительно возросла, что также влияет на увеличение стоимости чая, пишет sibdepo.ru.

Однако эксперт не ожидает снижения спроса на чай среди россиян в следующем году. Согласно данным «Руспродсоюза», средняя розничная цена на черный чай в России в апреле составляла 1243,4 рубля за килограмм, в то время как в начале года она была 1228,4 рубля за килограмм. Учитывая, что обычно пачка чая весит 200 грамм, ее средняя цена составляет немного более 246 рублей. Однако, во второй половине года цена на пачку чая может составлять от 258 до 270 рублей.

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