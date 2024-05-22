В Екатеринбурге массово отравились покупатели сети «Жизньмарт», которая есть в Перми

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Екатеринбурге за неделю в Роспотребнадзор поступило 18 жалоб на заболевания острой кишечной инфекцией. Все случаи произошли после посещений продуктовой сети «Жизньмарт». Среди возбудителей болезни выявлены сальмонелла, ротавирус и норовирус.
Основатель сети Иван Зайченко в беседе с 66.RU уточнил, что продукцию сразу сняли с продажи, как только к ним обратился Роспотребнадзор. Пострадавшим обещают заплатить по милилону рублей: «Возобновления поставок от поставщиков, которые находятся под подозрением, не будет, пока мы полностью не разберемся. Мы даем слово, что продукция виновного поставщика больше никогда не попадет на наши полки».
В разговоре с журналистом Properm.ru топ-менеджер сети уточнил, что обращений по отравлению в Перми они не получали. «Сейчас у нас в стопе пять поставщиков. Около 50 наименований сняты: от газированных напитков до колбас», — уточнил Иван Зайченко.
Судя по данным 2ГИС в Перми открыто пять магазинов «Жизньмарт». В краевую столицу сеть зашла в сентябре 2023 года.