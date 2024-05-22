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В Екатеринбурге массово отравились покупатели сети «Жизньмарт», которая есть в Перми

В Екатеринбурге массово отравились покупатели сети «Жизньмарт», которая есть в Перми

22 мая 2024, 08:06
Фото: properm.ru
Зафиксировано уже 18 случаев обращения.

В Екатеринбурге за неделю в Роспотребнадзор поступило 18 жалоб на заболевания острой кишечной инфекцией. Все случаи произошли после посещений продуктовой сети «Жизньмарт». Среди возбудителей болезни выявлены сальмонелла, ротавирус и норовирус.

Основатель сети Иван Зайченко в беседе с 66.RU уточнил, что продукцию сразу сняли с продажи, как только к ним обратился Роспотребнадзор. Пострадавшим обещают заплатить по милилону рублей: «Возобновления поставок от поставщиков, которые находятся под подозрением, не будет, пока мы полностью не разберемся. Мы даем слово, что продукция виновного поставщика больше никогда не попадет на наши полки».

В разговоре с журналистом Properm.ru топ-менеджер сети уточнил, что обращений по отравлению в Перми они не получали. «Сейчас у нас в стопе пять поставщиков. Около 50 наименований сняты: от газированных напитков до колбас», — уточнил Иван Зайченко.

Судя по данным 2ГИС в Перми открыто пять магазинов «Жизньмарт». В краевую столицу сеть зашла в сентябре 2023 года.

#Пермь#Роспотребнадзор#Екатеринбург#Кишечная инфекция#Жизньмарт#Иван Зайченко
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