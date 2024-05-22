В Екатеринбурге массово отравились покупатели сети «Жизньмарт», которая есть в Перми

Основатель сети Иван Зайченко в беседе с 66.RU уточнил, что продукцию сразу сняли с продажи, как только к ним обратился Роспотребнадзор. Пострадавшим обещают заплатить по милилону рублей: «Возобновления поставок от поставщиков, которые находятся под подозрением, не будет, пока мы полностью не разберемся. Мы даем слово, что продукция виновного поставщика больше никогда не попадет на наши полки».