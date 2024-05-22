В Кирове высадили пять тысяч саженцев сосны

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Представители правительства Кировской области сообщили, что дочь Маршала Победы, Наталья Конева, откликнулась на акцию, проведенную жителями Кирова, сообщает newsler.ru.
Стоит отметить, что акция «Сад памяти» была организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы. Это уже пятый раз, когда такая акция проводится в Кирове.