В Кирове высадили пять тысяч саженцев сосны

21 мая, в день, посвященный памяти знаменитого полководца Ивана Конева, который родился в Кировской области и стал Маршалом Советского Союза, сотрудники различных организаций, предприятий и учреждений со всего региона высадили более 5 тыс. саженцев сосны, чтобы почтить память тех, кто принес Победу.