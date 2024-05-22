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В Кирове высадили пять тысяч саженцев сосны

22 мая 2024, 09:24
21 мая, в день, посвященный памяти знаменитого полководца Ивана Конева, который родился в Кировской области и стал Маршалом Советского Союза, сотрудники различных организаций, предприятий и учреждений со всего региона высадили более 5 тыс. саженцев сосны, чтобы почтить память тех, кто принес Победу.

Представители правительства Кировской области сообщили, что дочь Маршала Победы, Наталья Конева, откликнулась на акцию, проведенную жителями Кирова, сообщает newsler.ru.

Стоит отметить, что акция «Сад памяти» была организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы. Это уже пятый раз, когда такая акция проводится в Кирове.

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