В Никольском храме в Березниках идет монтаж иконостаса

В рамках благоустройства территории уже выполнены планировка и озеленение, обустроена кольцевая пешеходная площадка, тротуар, установлены уличные светильники, выполненные в «пушкинском» стиле, в виде винтажных фонарей, которые использовались для подсветки улиц в XIX веке.



Работы по росписи стен и сводов храма производила художественно-производственная мастерская «Палехский Иконостас». В купольной части Никольского храма размещено изображение Иисуса Христа и святых апостолов, а по стенам — сюжеты из жития святителя Николая Чудотворца, великомученика Димитрия Солунского и преподобного Сергия Радонежского. Над алтарной частью представлен сюжет «Великий вход», где соборно представлены пермские святые.



На данный момент продолжаются работы по монтажу иконостаса. Он состоит из трех приделов с восьмигранной кувуклией высотой по куполу 15 метров. Свод в кувуклии будет полностью расписан. Иконостас закроет алтарную часть храма на всю длину — около 18 метров. Также для иконостаса с кувуклией уже расписаны 136 икон, которые будут установлены в него при монтаже.