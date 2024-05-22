В Никольском храме в Березниках идет монтаж иконостаса

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Никольском храме в Березниках продолжаются работы по монтажу иконостаса. На сегодняшний день завершены работы по росписи стен и сводов, укладке природного камня на пол и цокольную часть стен. Рисунок камня для украшения внутренних стен здания храма стилизован под расцветку сильвинитовых пластов в выработках калийных рудников.
В рамках благоустройства территории уже выполнены планировка и озеленение, обустроена кольцевая пешеходная площадка, тротуар, установлены уличные светильники, выполненные в «пушкинском» стиле, в виде винтажных фонарей, которые использовались для подсветки улиц в XIX веке.
Работы по росписи стен и сводов храма производила художественно-производственная мастерская «Палехский Иконостас». В купольной части Никольского храма размещено изображение Иисуса Христа и святых апостолов, а по стенам — сюжеты из жития святителя Николая Чудотворца, великомученика Димитрия Солунского и преподобного Сергия Радонежского. Над алтарной частью представлен сюжет «Великий вход», где соборно представлены пермские святые.
На данный момент продолжаются работы по монтажу иконостаса. Он состоит из трех приделов с восьмигранной кувуклией высотой по куполу 15 метров. Свод в кувуклии будет полностью расписан. Иконостас закроет алтарную часть храма на всю длину — около 18 метров. Также для иконостаса с кувуклией уже расписаны 136 икон, которые будут установлены в него при монтаже.
Игорь Сенокосов, директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий»:
— «Уралкалий» уделяет большое внимание социальному развитию городов присутствия, поэтому в 2015 году было принято решение об участии в строительстве храма. Мы не только финансируем работы на всех этапах, но и выполняем функцию технического заказчика — подбираем подрядчиков, ведём контроль исполнения сроков и качества работ. Уверен, что храм станет уникальным не только для Березников, но и для всего Пермского края. Хочется, чтобы люди, живущие в Березниках, любили свой город и были здесь счастливы.
Отец Сергий, настоятель Никольского храма:
— Строительство здания храма завершено, сейчас идёт его благоукрашение — монтаж иконостаса и икон. Предстоит установка дверей, оконных витражей, осветительных приборов, отделка изразцами наружной части здания. В храме будет размещена церковная утварь, изготовленная по специальному заказу, планируется проведение работ по благоустройству территории — установка малых архитектурных форм, посадка низкорослых растений и деревьев, а также монтаж ограждения и входной группы. Кроме того, предстоит строительство административно-хозяйственного корпуса и колокольни.