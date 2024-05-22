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В Пермь зашла федеральная сеть зоотоваров «Зоозавр»

В Пермь зашла федеральная сеть зоотоваров «Зоозавр»

22 мая 2024, 06:50
Фото: ideogram.ai
В настоящий момент в Перми располагаются две точки торговой сети.

Стало известно, что в Пермь зашла федеральная сеть магазинов с товарами для животных «Зоозавр». Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на главу ООО УК «Труменс-Групп» Елену Денисову.

Согласно данным приложения 2ГИС, одна точка «Зоозавра» находится в торговом центре «Гипер Виват» на на шоссе Космонавтов, 65, а вторая — на ул. Краснофлотской, 11/1.

«Зоозавр» является сетью магазинов в России с товарами для животных с ветаптеками и собственным грумингом. Создана сеть в 2018 году в качестве проекта ГК «Детский мир». В магазине представлена различная продукция для кошек, собак, птиц, грызунов, рыб и рептилий.

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#Пермь#Животные#Магазины#Торговая сеть#Продукция#Зоозавр#Зоотовары#Ветаптеки#Груминг#ГК Детский мир
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