В Пермь зашла федеральная сеть зоотоваров «Зоозавр»

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Стало известно, что в Пермь зашла федеральная сеть магазинов с товарами для животных «Зоозавр». Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на главу ООО УК «Труменс-Групп» Елену Денисову.
Согласно данным приложения 2ГИС, одна точка «Зоозавра» находится в торговом центре «Гипер Виват» на на шоссе Космонавтов, 65, а вторая — на ул. Краснофлотской, 11/1.
«Зоозавр» является сетью магазинов в России с товарами для животных с ветаптеками и собственным грумингом. Создана сеть в 2018 году в качестве проекта ГК «Детский мир». В магазине представлена различная продукция для кошек, собак, птиц, грызунов, рыб и рептилий.