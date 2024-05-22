В Пермь зашла федеральная сеть зоотоваров «Зоозавр»

«Зоозавр» является сетью магазинов в России с товарами для животных с ветаптеками и собственным грумингом. Создана сеть в 2018 году в качестве проекта ГК «Детский мир». В магазине представлена различная продукция для кошек, собак, птиц, грызунов, рыб и рептилий.