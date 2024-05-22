В Перми хотят отремонтировать гостиницу, в которой жил царь Михаил Романов

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Министерство закупок Пермского края объявило аукцион на право разработки научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Королевские номера, где в 1918 году жил Великий князь Михаил Романов, останавливались в 1920-е годы поэты Владимир Маяковский, Владимир Луговской и другие», Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Здание находится на ул. Сибирской, 5. Работы на объекте планируется провести в целью экспозиционно-выставочного, служебных и рекреационных пространств «Культурно-просветительского центра». Начальная и максимальная цена контракта составила 3 млн 867 тыс. рублей.
Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется разработать сводный сметный расчет стоимости работ по сохранению здания ресурсно-индексным методом в соответствии федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022. Строительный объем составляет 24,2 тыс. куб. м. Общая площадь трехэтажной исторической гостиницы — 1,0 тыс. кв. м. Отмечается, что в здании также есть подвал. Сдача работ запланирована на 12 декабря 2024 года.
Заявки на участие в торгах можно подать до 29 мая. Победитель конкурса станет известен 31 мая.