В Перми хотят отремонтировать гостиницу, в которой жил царь Михаил Романов

Министерство закупок Пермского края объявило аукцион на право разработки научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Королевские номера, где в 1918 году жил Великий князь Михаил Романов, останавливались в 1920-е годы поэты Владимир Маяковский, Владимир Луговской и другие», Информация об этом появилась на сайте госзакупок.