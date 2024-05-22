В Перми продолжают эвакуировать «брошенные» электровелосипеды

Сейчас в городе согласовано 82 велопарковки, предназначенные для размещения электровелосипедов. При этом ранее власти говорили, что в центральном планировочном районе их нет. Именно на этих велопарковках и должны располагаться транспортные средства, к которым относятся электровелосипеды. Однако технику продолжают оставлять вне разрешенных мест, сообщает пресс-служба мэрии.



В связи с этим специалисты районных администрации проводят ежедневные рейды по поиску и эвакуации техники: составляется акт, а также фотофиксация. Среди примеров: в Ленинском районе велосипеды были размещены на перекрестке Борчанинова и Екатерининской, улице Ленина, Луначарского, Сибирской, в Мотовилихинском — на улице Уральской и бульваре Гагарина, в Дзержинском — на перекрестках улиц Хохрякова и Екатерининской, улицы Луначарского и Екатерининской, улиц Луначарского и Крисанова.