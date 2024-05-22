properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Перми продолжают эвакуировать «брошенные» электровелосипеды

В Перми продолжают эвакуировать «брошенные» электровелосипеды

22 мая 2024, 10:25
Власти продолжают борьбу с техникой, расположенной в неположенных местах.

В начале мая глава города Эдуард Соснин подписал постановление «о порядке освобождения территории города Перми от бесконтрольно брошенных средств передвижения». Речь прежде всего идет о электровелосипедах компании Whoosh, которые по закону можно размещать только на разрешённых местах — велопарковках. Процедура по поиску, перемещению и хранению таких средств аналогична работе, проводимой ранее в отношении самокатов.

Сейчас в городе согласовано 82 велопарковки, предназначенные для размещения электровелосипедов. При этом ранее власти говорили, что в центральном планировочном районе их нет. Именно на этих велопарковках и должны располагаться транспортные средства, к которым относятся электровелосипеды. Однако технику продолжают оставлять вне разрешенных мест, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим специалисты районных администрации проводят ежедневные рейды по поиску и эвакуации техники: составляется акт, а также фотофиксация. Среди примеров: в Ленинском районе велосипеды были размещены на перекрестке Борчанинова и Екатерининской, улице Ленина, Луначарского, Сибирской, в Мотовилихинском — на улице Уральской и бульваре Гагарина, в Дзержинском — на перекрестках улиц Хохрякова и Екатерининской, улицы Луначарского и Екатерининской, улиц Луначарского и Крисанова.

Всего с начала проведения рейдов с 10 мая было вывезено более 120 электровелосипедов. Они были перемещены к месту хранения специалистами МКУ «СМИ». Возвращать владельцам электровелосипеды будут при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанные с их перемещением и хранением.

Подпишитесь
Директор фонда «Дедморозим» стала опекуном семерых ребят с инвалидностью
Сегодня, 06:33
Пермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …Пензе
Сегодня, 06:45
В Пермь зашла федеральная сеть зоотоваров «Зоозавр»
Сегодня, 06:50
Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты
Сегодня, 07:13
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
Сегодня, 03:53
Депутата гордумы Плотникова хотят сделать почетным гражданином Перми
Сегодня, 06:33
"