В Перми продолжают эвакуировать «брошенные» электровелосипеды

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В начале мая глава города Эдуард Соснин подписал постановление «о порядке освобождения территории города Перми от бесконтрольно брошенных средств передвижения». Речь прежде всего идет о электровелосипедах компании Whoosh, которые по закону можно размещать только на разрешённых местах — велопарковках. Процедура по поиску, перемещению и хранению таких средств аналогична работе, проводимой ранее в отношении самокатов.
Сейчас в городе согласовано 82 велопарковки, предназначенные для размещения электровелосипедов. При этом ранее власти говорили, что в центральном планировочном районе их нет. Именно на этих велопарковках и должны располагаться транспортные средства, к которым относятся электровелосипеды. Однако технику продолжают оставлять вне разрешенных мест, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с этим специалисты районных администрации проводят ежедневные рейды по поиску и эвакуации техники: составляется акт, а также фотофиксация. Среди примеров: в Ленинском районе велосипеды были размещены на перекрестке Борчанинова и Екатерининской, улице Ленина, Луначарского, Сибирской, в Мотовилихинском — на улице Уральской и бульваре Гагарина, в Дзержинском — на перекрестках улиц Хохрякова и Екатерининской, улицы Луначарского и Екатерининской, улиц Луначарского и Крисанова.
Всего с начала проведения рейдов с 10 мая было вывезено более 120 электровелосипедов. Они были перемещены к месту хранения специалистами МКУ «СМИ». Возвращать владельцам электровелосипеды будут при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанные с их перемещением и хранением.