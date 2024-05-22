properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Перми завершилась противоклещевая обработка парков, скверов и кладбищ

В Перми завершилась противоклещевая обработка парков, скверов и кладбищ

22 мая 2024, 13:07
Фото: 1MI
Летом власти города обещают провести повторную обработку.

Работы по акарицидной обработке в Перми выполнены на территории кладбищ, городских парков и скверов, а также на экологических тропах и площадках для дрессировки собак. Летом противоклещевая обработка пройдет повторно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Противоклещевая обработка прошла в главных зелёных массивах — это городские парки, скверы и сады. В Дзержинском районе акарицидная обработка проведена в Парке культуры и отдыха «Балатово», скверах им. Ф. Э. Дзержинского и им. Олега Новоселова, в саду 250-летия Перми. В Индустриальном районе от клещей обработаны бульвары по улицам Космонавта Леонова и Геологов, газон по проспекту Декабристов, парк у Андроновских прудов, сквер у здания по улице Советской Армии, 4.

От клещей обработана набережная реки Камы, городская эспланада, Театральный сад, газоны по улицам Попова, Ленина, Петропавловской, сад им. Н. В. Гоголя и сквер Уральских добровольцев в Ленинском районе.

В середине мая завершилась противоклещевая обработка на всех 17 городских кладбищах, в том числе на кладбище в микрорайоне Кислотные дачи, Заозерском и Верхне-Муллинском кладбищах.

Акарицидный препарат, используемый при обработке, является безопасным для людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Распад использованного химического вещества на открытых территориях происходит в течение полутора месяцев. Клещи, попадающие на обработанную территорию в течение этого периода, погибают, отмечают в мэрии.

Работы проведены во всех шести участковых лесничествах города Перми. Обработка проходит в тех местах, где чаще всего гуляют жители: экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные на границе с лесом, участки дорожно-тропиночной сети.

Читайте также:
Высокая активность клещей в Прикамье сохранится ещё шесть недельВ городских лесах Перми стартует первый этап противоклещевой обработкиПермяки смогут купить транспортные карты с уникальным дизайном
#Пермь#Клещи
Подпишитесь
Директор фонда «Дедморозим» стала опекуном семерых ребят с инвалидностью
Сегодня, 06:33
В Екатеринбурге массово отравились покупатели сети «Жизньмарт», которая есть в Перми
Сегодня, 08:06
Пермяков на заходе в Большое Савино приветствуют в …Пензе
Сегодня, 06:45
Пермский метеоролог раскрыл причину аномально холодного мая за последние 25 лет
Сегодня, 09:32
Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты
Сегодня, 07:13
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
Сегодня, 03:53
"