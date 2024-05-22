В Перми завершилась противоклещевая обработка парков, скверов и кладбищ

Противоклещевая обработка прошла в главных зелёных массивах — это городские парки, скверы и сады. В Дзержинском районе акарицидная обработка проведена в Парке культуры и отдыха «Балатово», скверах им. Ф. Э. Дзержинского и им. Олега Новоселова, в саду 250-летия Перми. В Индустриальном районе от клещей обработаны бульвары по улицам Космонавта Леонова и Геологов, газон по проспекту Декабристов, парк у Андроновских прудов, сквер у здания по улице Советской Армии, 4.