В Перми завершилась противоклещевая обработка парков, скверов и кладбищ

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Работы по акарицидной обработке в Перми выполнены на территории кладбищ, городских парков и скверов, а также на экологических тропах и площадках для дрессировки собак. Летом противоклещевая обработка пройдет повторно, сообщает пресс-служба городской администрации.
Противоклещевая обработка прошла в главных зелёных массивах — это городские парки, скверы и сады. В Дзержинском районе акарицидная обработка проведена в Парке культуры и отдыха «Балатово», скверах им. Ф. Э. Дзержинского и им. Олега Новоселова, в саду 250-летия Перми. В Индустриальном районе от клещей обработаны бульвары по улицам Космонавта Леонова и Геологов, газон по проспекту Декабристов, парк у Андроновских прудов, сквер у здания по улице Советской Армии, 4.
От клещей обработана набережная реки Камы, городская эспланада, Театральный сад, газоны по улицам Попова, Ленина, Петропавловской, сад им. Н. В. Гоголя и сквер Уральских добровольцев в Ленинском районе.
В середине мая завершилась противоклещевая обработка на всех 17 городских кладбищах, в том числе на кладбище в микрорайоне Кислотные дачи, Заозерском и Верхне-Муллинском кладбищах.
Акарицидный препарат, используемый при обработке, является безопасным для людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Распад использованного химического вещества на открытых территориях происходит в течение полутора месяцев. Клещи, попадающие на обработанную территорию в течение этого периода, погибают, отмечают в мэрии.
Работы проведены во всех шести участковых лесничествах города Перми. Обработка проходит в тех местах, где чаще всего гуляют жители: экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные на границе с лесом, участки дорожно-тропиночной сети.