Власти Пермского края предлагают увеличить взносы в Фонд капитального ремонта

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Увеличить размер взноса в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов планируют в министерстве ЖКХ Пермского края. Такое решение озвучил глава минЖКХ Прикамья Артем Балахнин на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба ЗС.
В министерстве считают, что после увеличения размера взносов на капремонт появится возможность увеличить количество проводимых ремонтных работ и проводить их быстрее. Конкретные сроки или размер повышения на заседании не сообщили.
Как добавили в министерстве ЖКХ и благоустройства, в регионе реализуется обновленная программа капитального ремонта, которая сформирована с учетом финансовой устойчивости Фонда капремонта и ранее выполненных комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов. Так, в этом году будут обновлены порядка 400 объектов общей площадью 1,6 млн кв. метров. В них проживают более 50 тыс. жителей региона.
Согласно представленной региональной программе капитального ремонта в многоквартирных домах на 2024-74 гг. до 2026 года ремонт запланирован в 1,1 тыс. домах, общей стоимостью в 15,6 млрд рублей. При этом 62% работ — ремонт внутренних сетей, лифтов и подвалов. В новую программу включено 12,6 тыс. домов, из них на общем счете Фонда капремонта Прикамья — 8,2 тыс. домов, на специальном счете — более 4 тыс. домов.