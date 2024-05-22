Власти Пермского края предлагают увеличить взносы в Фонд капитального ремонта

Как добавили в министерстве ЖКХ и благоустройства, в регионе реализуется обновленная программа капитального ремонта, которая сформирована с учетом финансовой устойчивости Фонда капремонта и ранее выполненных комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов. Так, в этом году будут обновлены порядка 400 объектов общей площадью 1,6 млн кв. метров. В них проживают более 50 тыс. жителей региона.