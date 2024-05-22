Внука бывшего губернатора Пермского края пытаются признать банкротом

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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С исковым заявлением в краевой арбитражный суд обратилась финансовый управляющий предпринимателя и бывшего депутата заксобрания Прикамья Михаила Арзуманова Яна Вебер. В документе она требует признать Арзуманова банкротом. На информацию на портале «Электронное правосудие» обратило внимание издание «Ъ-Прикамье».
Ранее сообщалось, что в отношении Михаила Арзуманова была введена процедура реструктуризации долгов на основании заявления депутата и бывшего президента ФК «Амкар» Геннадия Шилова. До этого он предоставил экс-депутату Законодательного собрания Прикамья займ на сумму в 340 млн рублей.
Родился мужчина 21 июля 1985 года в Кизеле. В 2014 году окончил «Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского» по специальности экономика и управление на предприятии. В 2007–2014 годах Арзуманов проработал в ООО «УралГазНефтепровод» директором. С 2015 года по настоящее время он является членом Совета директоров в АО «Добрянские городские коммунальные электрические сети».
Арзуманов является внуком бывшего губернатора региона Геннадия Игумнова. Был депутатом заксобрания с 2016 по 2021 годы по партийному списку «Единой России».