Внука бывшего губернатора Пермского края пытаются признать банкротом

Родился мужчина 21 июля 1985 года в Кизеле. В 2014 году окончил «Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского» по специальности экономика и управление на предприятии. В 2007–2014 годах Арзуманов проработал в ООО «УралГазНефтепровод» директором. С 2015 года по настоящее время он является членом Совета директоров в АО «Добрянские городские коммунальные электрические сети».