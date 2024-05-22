Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Арбитражный суд Прикамья направлено пять заявлений от ООО «ВУШ», в которых оспариваются штрафы 2023 года за размещение электросамокатов в общественных пространствах Перми. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные портала «Электронное правосудие».
Как указывает источник, решение о штрафах выносилось административной комиссией Мотовилихинского района. В пресс-центре кикшеринга уточнили, что заявления не связаны с сегодняшней ситуацией по конфликту о запрете парковок в центре краевой столицы.
Ранее сообщалось, что депутаты городской думы Перми приняли изменения в правила благоустройства. Согласно им, размещать прокатные или личные электросамокаты теперь можно будет только на велопарковках. При этом в центре города велопарковки предусматривать не стали.