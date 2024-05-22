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Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты

Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты

22 мая 2024, 07:13
Фото: 1MI
В кикшеринге уточнили, что заявления не связаны с конфликтом о запрете парковок в центре Перми.

В Арбитражный суд Прикамья направлено пять заявлений от ООО «ВУШ», в которых оспариваются штрафы 2023 года за размещение электросамокатов в общественных пространствах Перми. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные портала «Электронное правосудие».

Как указывает источник, решение о штрафах выносилось административной комиссией Мотовилихинского района. В пресс-центре кикшеринга уточнили, что заявления не связаны с сегодняшней ситуацией по конфликту о запрете парковок в центре краевой столицы.

Ранее сообщалось, что депутаты городской думы Перми приняли изменения в правила благоустройства. Согласно им, размещать прокатные или личные электросамокаты теперь можно будет только на велопарковках. При этом в центре города велопарковки предусматривать не стали.

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#Штрафы#Правила благоустройства#Самокаты#Велопарковки#Whoosh#Центр города#Арбитражный суд Прикамья#Кикшеринг#Запрет парковок#ООО ВУШ#Размещение электросамокатов
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