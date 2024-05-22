Завтра в Законодательном собрании Прикамья может стать на одного депутата меньше

Алексей Инюткин до осени 2023 года работал в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». До 2019 года возглавлял пресс-службу предприятия, с 2019 по 2022 год — центр общественных связей. В 2021 году избран депутатом Заксобрания Прикамья, в 2022-м назначен заместителем генерального директора компании по связям с общественностью. В сентябре покинул пост, решив сосредоточиться на работе в парламенте на профессиональной основе.