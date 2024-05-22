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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:41

Завтра в Законодательном собрании Прикамья может стать на одного депутата меньше

Завтра в Законодательном собрании Прикамья может стать на одного депутата меньше

22 мая 2024, 13:40
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания
Будет рассмотрено заявление Алексея Инюткина о сложении полномочий.

Депутат Заксобрания Пермского края Алексей Инюткин написал заявление о сложении полномочий. Он уходит из краевого парламента из-за переезда в другой регион, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Заявление Инюткина рассмотрят завтра на пленарном заседании Заксобрания.

Алексей Инюткин до осени 2023 года работал в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». До 2019 года возглавлял пресс-службу предприятия, с 2019 по 2022 год — центр общественных связей. В 2021 году избран депутатом Заксобрания Прикамья, в 2022-м назначен заместителем генерального директора компании по связям с общественностью. В сентябре покинул пост, решив сосредоточиться на работе в парламенте на профессиональной основе.

В декабре 2023 года Алексей Инюткин был назначен директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» ПАО «Ростелеком» (офис — в Екатеринбурге).

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#Политика#Пермь#Законодательное собрание
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