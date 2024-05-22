Жительница Прикамья сообщила в полицию об избиении, которого не было

Суд установил, что виновная сообщила в правоохранительные органы сведения о том, что ее избили. Проверка, проведенная по указанному сообщению, факты не подтвердила, а впоследствии женщина призналась, что сообщила о нанесенных ей телесных повреждениях умышленно, после конфликта со своим знакомым.