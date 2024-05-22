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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:30

Жительница Прикамья сообщила в полицию об избиении, которого не было

Жительница Прикамья сообщила в полицию об избиении, которого не было

22 мая 2024, 13:29
Фото: 1MI
Суд ее признал виновной в ложном доносе.

Красновишерский районный суд вынес приговор местной жительнице. Она уличена в ложном доносе, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что виновная сообщила в правоохранительные органы сведения о том, что ее избили. Проверка, проведенная по указанному сообщению, факты не подтвердила, а впоследствии женщина призналась, что сообщила о нанесенных ей телесных повреждениях умышленно, после конфликта со своим знакомым.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ (ложный донос) и приговорил к 400 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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#Общество#Суд#Донос
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