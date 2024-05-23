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Березниковские полицейские задержали на Каме браконьера

Березниковские полицейские задержали на Каме браконьера

23 мая 2024, 05:46
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Мужчина с помощью сетей ловил рыбу во время нереста.

Березниковские полицейские задержали на Каме браконьера. Мужчина ловил рыбу во время нереста сетями, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Браконьера выявили сотрудники службы участковых уполномоченных полиции. На Каме в районе п. Чкалово стражи порядки обнаружили гражданина, который незаконно в местах нереста и миграции ловил рыбу способом массового истребления — сетью. Всего им добыто 14 особей рыбы разных пород общим весом около 5 кг. Ущерб, причиненный Волго-Камскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству, составил порядка 9,5 тыс. рублей.

40-летний гражданин пояснил, что выловом рыбы занимался для собственных нужд. Орудия преступления — сети и резиновая лодка — изъяты.

Возбуждено уголовное дело по п. «б, в» ч. 1 ст. 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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