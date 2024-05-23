Березниковские полицейские задержали на Каме браконьера

Браконьера выявили сотрудники службы участковых уполномоченных полиции. На Каме в районе п. Чкалово стражи порядки обнаружили гражданина, который незаконно в местах нереста и миграции ловил рыбу способом массового истребления — сетью. Всего им добыто 14 особей рыбы разных пород общим весом около 5 кг. Ущерб, причиненный Волго-Камскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству, составил порядка 9,5 тыс. рублей.