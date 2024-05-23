Депутаты парламента Пермского края приняли отставку Алексея Инюткина

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли отставку Алексея Инюткина. Сегодня, 23 мая, на пленарном заседании регионального парламента был принят проект постановления о досрочном прекращении его полномочий. Инициатором выступил сам Инюткин, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Согласно документу, полномочия депутата будут прекращены с завтрашнего дня, 24 мая. «Нет ни одного, Алексей Александрович, кто бы ушел из Законодательного собрания и потом об этом не пожалел», — прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Алексей Инюткин был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №20 (Чернушинский, Куединский и Уинский округа). До осени прошлого года Инюткин работал в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» В декабре он стал директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» ПАО «Ростелеком». Офис компании находится в Екатеринбурге.