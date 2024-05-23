Депутаты парламента Пермского края приняли отставку Алексея Инюткина

Алексей Инюткин был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №20 (Чернушинский, Куединский и Уинский округа). До осени прошлого года Инюткин работал в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» В декабре он стал директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» ПАО «Ростелеком». Офис компании находится в Екатеринбурге.