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Updated Сегодня, 07:57

В парламенте Прикамья приняли отставку депутата Алексея Инюткина

Депутаты парламента Пермского края приняли отставку Алексея Инюткина

23 мая 2024, 07:48
Фото: telegram-канал пресс-службы Законодательного собрания Пермского края

В парламенте Прикамья приняли отставку депутата Алексея Инюткина

Депутат покинул Заксобрание по собственному желанию.

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли отставку Алексея Инюткина. Сегодня, 23 мая, на пленарном заседании регионального парламента был принят проект постановления о досрочном прекращении его полномочий. Инициатором выступил сам Инюткин, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Согласно документу, полномочия депутата будут прекращены с завтрашнего дня, 24 мая. «Нет ни одного, Алексей Александрович, кто бы ушел из Законодательного собрания и потом об этом не пожалел», — прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Алексей Инюткин был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №20 (Чернушинский, Куединский и Уинский округа). До осени прошлого года Инюткин работал в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» В декабре он стал директором по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» ПАО «Ростелеком». Офис компании находится в Екатеринбурге.

Завтра в Законодательном собрании Прикамья может стать на одного депутата меньше
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#Политика#Общество#Пермь#Депутат#Законодательное собрание
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