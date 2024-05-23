Двум пермякам могут разморозить активы на миллионы долларов в Европе

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Двум жителям Перми могут разблокировать ранее «замороженные» в депозитарии EuroClear (Бельгия) активы. Лицензии были получены инвестиционной компанией «Финдом» от европейского регулятора — Казначейства Бельгии. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на исполнительного директора инвесткомпании Юрия Скудаева.
Имена пермяков в организации не уточнили. Однако известно, что речь идет о нескольких миллионах долларах. Как указывает источник, их деньги инвестировались в ценные бумаги и хранились в Национальном расчетном депозитарии (НРД) России. После того, как в отношении российского НРД были введены санкции, активы россиян были заблокированы европейским депозитарием.
Для того, чтобы разблокировать свои средства, клиенты «Финдома» предоставили доказательства об их отсутствии в санкционных списках и получили нужную для разблокировки гарантию от юридического лица из Евросоюза. После того, как EuroClear исполнит лицензии на разблокировку активов, клиенты «Финдома» смогут перевести средства на свои счета в дружественные юрисдикции.