Двум пермякам могут разморозить активы на миллионы долларов в Европе

Для того, чтобы разблокировать свои средства, клиенты «Финдома» предоставили доказательства об их отсутствии в санкционных списках и получили нужную для разблокировки гарантию от юридического лица из Евросоюза. После того, как EuroClear исполнит лицензии на разблокировку активов, клиенты «Финдома» смогут перевести средства на свои счета в дружественные юрисдикции.