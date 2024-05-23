Хаски за миллион и американский бульдог. Самые дорогие собаки в Перми

Самая дорогая собака в нашей подборке — сибирский хаски. Описание животного выглядит так, будто его писал ребенок (возможно, так оно и есть): «Самый лучший друг семьи, кушает только мясо, но и какашки кошачьи. Любит кататься на машине в дальние дороги».