Хаски за миллион и американский бульдог. Самые дорогие собаки в Перми

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Самая дорогая собака в нашей подборке — сибирский хаски. Описание животного выглядит так, будто его писал ребенок (возможно, так оно и есть): «Самый лучший друг семьи, кушает только мясо, но и какашки кошачьи. Любит кататься на машине в дальние дороги».
К сожалению, в объявлении только две фотографии, но указано, что щенок находится в Ленинском районе.
Пермяки продают также и щенка экзота булли, он же американский бульдог. Маленькая «девочка» имеет шикарную родословную, отличный костяк и голову, уверяют авторы объявления. Собачка обитает в микрорайоне Голый Мыс, что в Свердловском районе.
Милые щенки породы мини-мальтипу за четверть миллиона имеют отличную родословную, утверждает заводчица. Мама-тикап — из Кореи, папа — с РКФ (имеет выписку о чистоте родословной). Прививки по возрасту есть, чипирование можно предлагается провести по желанию владельца.
Также заводчица предлагает на протяжении всей жизни питомца получать консультации у нее. Есть и другие щенки — о них можно узнать подробнее.