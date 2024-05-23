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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

ТОП-3 самых дорогих собак в Перми

Хаски за миллион и американский бульдог. Самые дорогие собаки в Перми

23 мая 2024, 13:36
Фото: ideogram.ai

ТОП-3 самых дорогих собак в Перми

Посмотрели, что предлагает любителям породистых собак на портале Avito.ru.

Сибирский хаски — 1 млн рублей

Самая дорогая собака в нашей подборке — сибирский хаски. Описание животного выглядит так, будто его писал ребенок (возможно, так оно и есть): «Самый лучший друг семьи, кушает только мясо, но и какашки кошачьи. Любит кататься на машине в дальние дороги».

К сожалению, в объявлении только две фотографии, но указано, что щенок находится в Ленинском районе.

Фото: avito.ru

Американский бульдог — 450 тыс. рублей

Пермяки продают также и щенка экзота булли, он же американский бульдог. Маленькая «девочка» имеет шикарную родословную, отличный костяк и голову, уверяют авторы объявления. Собачка обитает в микрорайоне Голый Мыс, что в Свердловском районе.

Фото: avito.ru

Щенок мини-мальтипу — 250 тыс. рублей

Милые щенки породы мини-мальтипу за четверть миллиона имеют отличную родословную, утверждает заводчица. Мама-тикап — из Кореи, папа — с РКФ (имеет выписку о чистоте родословной). Прививки по возрасту есть, чипирование можно предлагается провести по желанию владельца.

Также заводчица предлагает на протяжении всей жизни питомца получать консультации у нее. Есть и другие щенки — о них можно узнать подробнее.

Фото: avito.ru
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#Общество#Пермь#Собаки#Домашние животные
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